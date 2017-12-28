中山大學海納百川將放榜　特殊選才比例全國最高

中山社會系系主任蔡宏政轉述多位校內教授表示，這次來面試的學生非常多樣化且具特色。有的孩子憑著一股對文化傳承的使命感，投入課業之餘還花時間幫忙鄉里抬轎或採檳榔，有人則是在教室待不住、立志要拍攝出一部感人的紀錄片。這些有特色的孩子講到自己熱愛的事情，非常有自信、也很有想法，這就是我們要的學生。蔡宏政強調，在校成績並非判別的主要標準，特殊選才就是要在一般升學管道之外，發掘這些平常看不到的學生內涵。

中山大學劇場藝術系首度加入特殊選才招生，系主任王璦玲指出，今年的考生除了曾獲得相關戲劇競賽獎項外，亦包括美術班、舞蹈班的學生。同時，因應特殊選才的招生目的，考生可依自己志趣選考「即興表演」或「設計」，透過面試與術科考試關卡，讓考生得以充分發揮個人專長與特質，再從中挑選出適合的人才。以此次考試為例，有的考生肢體能力豐富、柔軟度佳，有的考生的臨場反應能力極佳，能一人分飾多角，王璦玲提到，若能進一步加以培養與指導，這些學生未來的發展可期。

中山大學校長鄭英耀表示，中山積極發展培育這些專才及偏才學生的學習環境，除錄取學系以適切的學習及生活協助，讓學生適性發展，更秉持「讓生命在中山轉彎」的教育理念，以學生學習為中心，設立人文暨科技跨領域學士學位學程及西灣創新學院學士班，建立供學生自主移動及學習的創新教學模式。特殊選才學生亦能透過校內機制進入，以議題導向、學習自主、跨域共學理念，規劃創新創業、國際移動、未來科技等創新課程模組，以設計思考來引導學生自主規劃、自主學習，翻轉現有學習模式，培育學生能夠統整知識解決複雜的實務問題。以讓這群學子除跳脫傳統的升學考試，未來更能在中山大學一展長才。