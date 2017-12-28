著青蛙裝感恩團隊秀政績　涂醒哲：蔡英文說我不作秀

嘉義市長涂醒哲28日上午率市政團隊，為其服務滿3周年舉行施政周年感恩記者會，並以簡報指出，涂醒哲上任後市府積極清淤，讓民眾揮別淹水惡夢；全面換裝LED路燈，全國首創購買道路照明服務，不花市府一毛錢，每年省下2,742萬元電費，減少二氧化碳排放量約15,523噸；道路人手孔蓋下地80%，平坦度媲美高速公路，全國路平三連霸；火車站前廣場整頓，打造嘉市新門面及KANO園區啟用等，都讓都市更美麗。

感恩記者會在西區樂齡中心12位大齡舞者帶來青春動感舞蹈後，涂市長著青蛙裝出場，重現任內最有感政績下水道清淤；涂醒哲說，蔡英文總統說他不譁眾取寵，只會做事，今天特別穿上青蛙裝，來做一點秀，要來秀市民、里長、市府同仁共同打拚下，所創造的城市進步軌跡。

涂市長強調，身為醫生市長，市民朋友的健康由我和市府團隊守護；全國首創的醫院型健康篩檢，今年整體服務滿意度高達95.2%，參加人數達18631人，破歷年新高；興利除弊加上「不定期、不定時、不定點」機動性突擊檢查，讓民眾在嘉安心吃，還有國一女生免費接種九價子宮頸癌疫苗、預防登革熱、PM2.5連年降幅全國第一，更是都有亮眼表現，另外，嘉義市智慧科技成績斐然，106年獲ICF列為全球7大智慧城市，107年再度入圍21大智慧城市，證明「城市不用大，smart就好」。

涂市長指出，目前施工中的水資源中心、貨轉中心、八掌溪人行景觀橋、鐵路高架化等，都是劃時代大工程，要突破污水零接管率、讓城市成為南北運輸樞紐、打造新觀光亮點、並且縫合都市動線，翻轉嘉義新風貌。

涂醒哲於會中也表示感謝議會支持、市府同仁努力及里長協助推動整篩、環境清潔等市政，同時感謝媒體朋友長期以來的報導，讓市民有知的權利，最要感謝的是市民朋友，大家的支持，是繼續走下去的動能。