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元宵關懷弱勢　周嘉麗演出五場慈善敬老

記者郭政隆／嘉義報導2017/12/28 20:05
▲周嘉麗召開記者會宣布明年元宵檔期將在嘉義縣、市連續舉辦五場敬老活動。（圖／記者郭政隆攝影2017.12.28）
▲周嘉麗召開記者會宣布明年元宵檔期將在嘉義縣、市連續舉辦五場敬老活動。（圖／記者郭政隆攝影2017.12.28）

出身於嘉義的資深藝人周嘉麗，年輕時北上闖蕩演藝事業，而於退居幕後即號召成立「曉水珠心靈之旅藝人慈善團體」，並且連續八年帶領滿懷愛心的演藝人員，一起前進全省各地或偏鄉，為老人家義務演出，關懷幾乎被人遺忘的老者及弱勢，極受銀髮族的歡迎。

周嘉麗表示，她是嘉義的女兒，並也遠嫁法國，但因婚姻未如所期，只能黯然回來，她在年輕時為開創其演藝事業，而未能回嘉，因此她一定要把最好的節目帶給故鄉的老人家，周嘉麗說，明年元宵檔期將在嘉義縣、市連續舉辦五場敬老活動，表達演藝界對銀髮族的關心與敬意，其中三場綜藝晚會及兩場電影欣賞，全部免費，歡迎大家踴躍參與。

周嘉麗指出，三場綜藝晚會分別是2月23日晚間7：00在嘉義市經國新城升旗台前廣場；2月24日晚間7：00嘉義縣中埔鄉頂埔震安宮廣場；2月25日晚間7：00嘉義縣朴子市配天宮前廣場；屆時登台藝人將包括有侯麗芳、方駿、王燦、楊懷民、梁佑南、楊懷民、包翠英、和她本人等。

另外還有兩場公益電影，周嘉麗補充說明是2月26、27兩日晚間6：00在嘉義市嘉年華戲院放映「美麗的願望」，這是一部宣導愛和及時行孝的電影；完全免費，民眾可至嘉義市民生北路今戶屋日式洋食料理或嘉年華戲院索票。

關鍵字周嘉麗曉水珠心靈之旅藝人慈善團體侯麗芳方駿
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