元宵關懷弱勢　周嘉麗演出五場慈善敬老

出身於嘉義的資深藝人周嘉麗，年輕時北上闖蕩演藝事業，而於退居幕後即號召成立「曉水珠心靈之旅藝人慈善團體」，並且連續八年帶領滿懷愛心的演藝人員，一起前進全省各地或偏鄉，為老人家義務演出，關懷幾乎被人遺忘的老者及弱勢，極受銀髮族的歡迎。

周嘉麗表示，她是嘉義的女兒，並也遠嫁法國，但因婚姻未如所期，只能黯然回來，她在年輕時為開創其演藝事業，而未能回嘉，因此她一定要把最好的節目帶給故鄉的老人家，周嘉麗說，明年元宵檔期將在嘉義縣、市連續舉辦五場敬老活動，表達演藝界對銀髮族的關心與敬意，其中三場綜藝晚會及兩場電影欣賞，全部免費，歡迎大家踴躍參與。