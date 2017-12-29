余光中告別式　馬英九、周美青送別

詩人余光中29日上午於高雄殯儀館景行廳舉辦公祭，前總統馬英九、夫人周美青及前副總統吳敦義聯袂致敬，中山大學校長鄭英耀、中華筆會會長黃碧端及政大教授陳芳明致詞，現場數百人陪余老走完最後一段路。國立中山大學榮譽退休教授余光中曾任文學院院長、外文系系主任，在中山任教32年的余光中作育英才無數，吸引許多優秀學子及學者前來親炙大師風采，也不吝於奉獻行政工作才能。中山大學文學院表示，文學院與余光中教授擁有許多共同回憶，文學院各系所各展所長為余教授慶生、舉辦音樂會等，師生同仁間情誼深厚。遺體火化後，晉塔於高市內門區龍巖生命園區。



▲詩人余光中29日上午於高雄殯儀館景行廳舉辦公祭。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）



▲詩人余光中29日上午於高雄殯儀館景行廳舉辦公祭，前總統馬英九、夫人周美青聯袂致敬。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）

「西灣，因您而特別；文學，因您而改變。」詩人余光中日前逝世，國立中山大學文學院為永遠的余老師發起「餘光片語·詩海迴響」校園追思，在師生常聚的菩提樹廣場掛上追思木牘，讓眾人寫下對詩人的思念。有人回憶余光中朗誦英詩或在校園長廊上的身影，有人對他的幽默印象深刻，有學生感謝他的詩作陪伴自己度過美好的閱讀時光，也有人真誠感謝余光中是自己心中永遠的導師。



▲詩人余光中29日上午於高雄殯儀館景行廳舉辦公祭，前總統馬英九、夫人周美青聯袂致敬。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）



▲余光中教授驟逝，師生不捨，文學院發起校園追思，提供追思木牘供人書寫對余光中教授的懷念，遙寄祝福。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）

中山大學表示，除「餘光片語•詩海迴響」余光中追思木牘書寫，中山大學圖書與資訊處目前舉辦「余光中教授追思影展」，即日起至107年1月18日於圖書與資訊大樓3樓播放相關紀錄片或余光中人文講座特輯，緬懷大師風采以及絕妙對談。



▲有人回憶余光中朗誦英詩或在校園長廊上的身影，有人對他的幽默印象深刻，有學生感謝他的詩作陪伴自己度過美好的閱讀時光，也有人真誠感謝余光中是自己心中永遠的導師。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）

來年中山大學規劃系列追思活動，將與香港中文大學共同舉辦余光中教授追思會，此外則發行余光中書寫香港紀錄片、擴大舉辦余光中詩人多媒體創作競賽以及余光中國際學術研討會，中山大學藝術季也將以詩歌音樂會及戲劇向余光中教授致意。