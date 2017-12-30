嘉義榮民服務處慰訪榮民人瑞　老長輩滿心歡喜

嘉義縣市老年人口多，根據嘉義榮民服務處12月統計，光是具「榮民」身分的長者，91歲以上高達370人，百歲人瑞榮民則有11人；嘉義榮服處處長郭豫臨於今年十月到任後即積極募集民間資源，日前徵得高雄市中華佛教善緣慈善會會長張騰龍捐助意願，於日前陸續拜訪居住嘉義市區、中埔及水上等地人瑞榮民李芳臻等5位長輩，並致贈每人2千元紅包、大禹嶺高冷茶禮及有機黃豆奶1箱，後續也將針對91歲以上居住嘉義縣市的榮民長輩致贈大禹嶺茶禮，祝福長者們新年快樂。
郭豫臨處長於日前與慈善會張騰龍會長聯袂拜訪的榮民長輩中，102歲的長輩李芳臻活潑開朗，平日榮服處組長訪視時，他喜歡變魔術來娛樂觀眾，李長輩為了郭處長來訪，特地於前一天至髮廊理髮，當天還穿出最隆重的西裝迎接，相當可愛。
即將歡度106歲生日的徐宏烈長輩則是耳聰目明，與郭處長及張會長互動相當熱烈，郭處長與張會長除齊祝徐長輩身體健康，並與徐長輩約定在他1月生日時，一定會前來祝壽。
郭豫臨處長表示，高雄市中華佛教善緣慈善會由張騰龍會長創辦，張騰龍64年皈依在法振老和尚門下，因為從旁幫忙老和尚主辦的「續明法師獎學金」徵文活動，而生出弘法利生之心，91年起將興辦的雜誌全數盈餘，提供作為幫助突遭家變且不符政府補助之弱勢人員急難救助款。該會也在103年獲內政部評鑑為102年度全國性社會暨職業團體優等，嘉義榮服處非常感謝該會以人饑己饑之仁心風範關懷榮民長者，讓老長輩們滿心歡喜和滿滿溫馨。