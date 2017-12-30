嘉義榮民服務處慰訪榮民人瑞　老長輩滿心歡喜

嘉義縣市老年人口多，根據嘉義榮民服務處12月統計，光是具「榮民」身分的長者，91歲以上高達370人，百歲人瑞榮民則有11人；嘉義榮服處處長郭豫臨於今年十月到任後即積極募集民間資源，日前徵得高雄市中華佛教善緣慈善會會長張騰龍捐助意願，於日前陸續拜訪居住嘉義市區、中埔及水上等地人瑞榮民李芳臻等5位長輩，並致贈每人2千元紅包、大禹嶺高冷茶禮及有機黃豆奶1箱，後續也將針對91歲以上居住嘉義縣市的榮民長輩致贈大禹嶺茶禮，祝福長者們新年快樂。

郭豫臨處長於日前與慈善會張騰龍會長聯袂拜訪的榮民長輩中，102歲的長輩李芳臻活潑開朗，平日榮服處組長訪視時，他喜歡變魔術來娛樂觀眾，李長輩為了郭處長來訪，特地於前一天至髮廊理髮，當天還穿出最隆重的西裝迎接，相當可愛。