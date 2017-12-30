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搶奪勞力士錶　嘉市警六小時偵破

記者郭政隆／嘉義報導2017/12/30 11:40
▲警方從莊嫌南投家中將其拘提到案。（圖／記者郭政隆翻拍）
▲警方從莊嫌南投家中將其拘提到案。（圖／記者郭政隆翻拍）

嘉義市治安向來安靖，但就在即將跨年之際，卻傳來市區鐘錶行遭搶案件，警方於獲報後，隨即由市警二分局及偵查隊及北門派出所成立專案小組，並經在過濾犯嫌途經之上百支監視器後，而予鎖定莊姓搶嫌，隨即由專案小組人員於凌晨0點時前往莊嫌南投家中將其拘提到案。

警方表示，62年次的莊姓男嫌疑人年輕時即有多次因搶奪、竊盜等罪嫌進入監獄服刑紀錄，在今年初才予出獄，卻仍不思悔改，而於11月在南投縣民眾家中竊取神像遭南投警方查獲，並於12月29日傍晚又故技重施，將自己車牌變造掩飾後，騎乘機車入嘉義市區四處尋找作案目標，並進入多間銀樓欲佯稱購買金飾伺機作案，幸年關將屆，警方早已提醒商家注意防範，均未得逞。

然而不死心的莊嫌卻突發現吳鳳北路、東區公所前的一家鐘錶行有機可乘，他見男老闆行動不便，且店內只有婦儒，於是入店假藉佯稱要購買知名品牌手錶，俟老闆拿出一只價值約11萬的中古勞力士錶給他觀賞時，他即一把拿過並立刻竄逃出門，待老闆娘追出去時，已是杳無人影。

嘉義市警二分局獲報後，立即由分局長張嘉煌指揮偵查隊及北門所成立專案小組，雖然嫌犯遮掩車牌且沿途變裝，但警方把握分秒，並在過濾上百支監視器後，迅速鎖定莊嫌，並立即趕往莊嫌南投縣家中查緝，正呼呼大睡的莊嫌，十分訝異警方效率，無從辯解，只能坦承犯案；目前警方不排除莊嫌有涉及其他刑案，除請民眾勇於指認外，也將擴大偵辦。

關鍵字嘉義市警二分局北門派出所張嘉煌勞力士錶搶案
連假第一天　蘇花回堵蘇澳市區壅塞

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