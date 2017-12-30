搶奪勞力士錶　嘉市警六小時偵破

嘉義市治安向來安靖，但就在即將跨年之際，卻傳來市區鐘錶行遭搶案件，警方於獲報後，隨即由市警二分局及偵查隊及北門派出所成立專案小組，並經在過濾犯嫌途經之上百支監視器後，而予鎖定莊姓搶嫌，隨即由專案小組人員於凌晨0點時前往莊嫌南投家中將其拘提到案。

警方表示，62年次的莊姓男嫌疑人年輕時即有多次因搶奪、竊盜等罪嫌進入監獄服刑紀錄，在今年初才予出獄，卻仍不思悔改，而於11月在南投縣民眾家中竊取神像遭南投警方查獲，並於12月29日傍晚又故技重施，將自己車牌變造掩飾後，騎乘機車入嘉義市區四處尋找作案目標，並進入多間銀樓欲佯稱購買金飾伺機作案，幸年關將屆，警方早已提醒商家注意防範，均未得逞。