Rain跨年狂吸1400萬人收看　網讚：沒人能超越

「2018臺北最High新年城」斥資6000萬舉辦跨年晚會，收視創新高，當晚（31日）包含電視與新媒平台共吸引超過1,400萬人收看，意即全台灣每兩人就有一人收看台北跨年晚會。跨年當晚藝人表演收視最高點落在「國際巨星」Rain的超強舞藝，瞬間收視3.66，第二高點為亦是獨家演出的「國民長孫」盧廣仲，收視高達3.29。

「國際巨星」Rain首次在台北跨年獨家演出，甚至登上「Google Trend搜尋趨勢」熱搜榜第一名，三首歌舞演出瞬間收視為3.66，名列台北跨年第一高收視，網友們認為：「Rain擁有的成就跟記錄，沒有幾個人能超過。」、「亞洲有幾人能跳高難度舞蹈還唱的很穩的？只有Rain！」