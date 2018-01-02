Rain跨年狂吸1400萬人收看　網讚：沒人能超越

「2018臺北最High新年城」斥資6000萬舉辦跨年晚會，收視創新高，當晚（31日）包含電視與新媒平台共吸引超過1,400萬人收看，意即全台灣每兩人就有一人收看台北跨年晚會。跨年當晚藝人表演收視最高點落在「國際巨星」Rain的超強舞藝，瞬間收視3.66，第二高點為亦是獨家演出的「國民長孫」盧廣仲，收視高達3.29。
「國際巨星」Rain首次在台北跨年獨家演出，甚至登上「Google Trend搜尋趨勢」熱搜榜第一名，三首歌舞演出瞬間收視為3.66，名列台北跨年第一高收視，網友們認為：「Rain擁有的成就跟記錄，沒有幾個人能超過。」、「亞洲有幾人能跳高難度舞蹈還唱的很穩的？只有Rain！」
▲盧廣仲演出奪收視第二。（圖／三立提供，2018.01.02）
睽違五年回到台北跨年的盧廣仲，這次帶著舞群與16人管樂隊誠意十足，歌曲重新編曲並用搖滾歌舞於倒數前演出，收視3.29名列第二，網友們都表示第一次看到盧廣仲跳舞，雖然簡單但還是看得出他的誠意，最特別是海豚音的表現讓人驚艷。
三立台灣台與中視聯播的「星光璀璨迎花博」台中麗寶跨年晚會，兩台聯播平均收視高達1.63。安心亞、BOXING及安那聯手一小時開場接力火辣演出，創下1.82同時段全國第一好收視，更大贏桃園姊姊謝金燕開場0.79演出。