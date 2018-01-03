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政治

南北空品差距擴大　朝野批「一個天空兩個台灣」

記者林仕祥／台北報導2018/01/03 12:40
▲時代力量立委徐永明（左起）、國民黨立委陳宜民、民進黨立委劉建國、台健空盟理事長葉光芃持手牌呼口號，呼籲政府重視空污問題。（圖／林仕祥攝,2018,1,3）
▲時代力量立委徐永明（左起）、國民黨立委陳宜民、民進黨立委劉建國、台健空盟理事長葉光芃持手牌呼口號，呼籲政府重視空污問題。（圖／林仕祥攝,2018,1,3）

台灣健康空氣行動聯盟今（3）日和國民黨立委陳宜民、民進黨立委劉建國、時代力量立委徐永明召開記者會，控訴台灣空污問題嚴重，行政部門過去一年來，不僅無法消除「一個天空 兩個台灣」的不平等現象，數據還顯示南北空品差距反而更加擴大，蔡政府應加大中南部空污治理力道，還給中南部鄉親乾淨健康的空氣。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，根據環保署2017年PM2.5自動監測資料，全台76個測站跟2016年相比，有高達24站年均值比2016年惡化，高達32%測站PM2.5年均值不減反增。若以區域來分，「苗栗以北」和「雲林以南」的PM2.5年均值差距再加大，加深「一個天空 兩個台灣」的現象。

台灣健康空氣行動聯盟指出，六都以WHO標準（年均值12µg/m³，日均值25µg/m³）來比較，依然是「愈往南，不健康的超標日數愈多、低風險的達標日愈少」，台南市與高雄市一年有51%和57%的時數，PM2.5超過WHO上限25µg/m³達不健康的程度；將空品最糟的高雄左營和台北的基隆站、古亭站相比，更可發現南北二地PM2.5空品超標的時數與天數差距極大，台灣人同住一島卻不同命，呼籲蔡政府應加大中南部空污治理力道，還給中南部鄉親乾淨健康的空氣。

劉建國表示，空污問題不能再等下去，台灣急需一部把人民呼吸健康擺第一，而不是經濟發展擺第一的空污法，因此希望將空污法能列入臨時會優先討論的法案。

陳宜民強調，空污問題比食安更大！看到台健空盟揭露2017年PM2.5數據感到憂心，覺得驚心動魄！期待並呼籲臨時會議程排入空污法優先審查，此外，空污費也應優先補助高污染地區居民肺癌篩檢，以利早期發現治療。

徐永明說，跨年的空污威脅造成101和85大樓同時不見，可見空污從北到南影響大，政治人物應思考如何解決空污問題，要求將空污法列為優先議程，臨時會應開委員會審議，不反對逕付二讀。徐永明也說，看到移居排行榜很驚訝，台灣人未來要考慮生活區域空氣是否會得肺癌。
 

關鍵字空污劉建國陳宜民徐永明
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