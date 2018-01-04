台灣詐騙集團國際犯案又一樁　詐騙、賭博雙機房一案雙破

遠負惡名的台灣詐騙集團作案又加一椿；一名大陸女子遭台籍不明嫌犯以感情及投資為由進行詐騙，陸續匯出美金1萬3,000元及人民幣35萬523元，刑事警察局接獲國際情資後，即以被害人報案筆錄等資料為偵查依據，經警方調查後發現嫌疑人均在嘉義縣市活動，嘉義市警局刑事警察大隊與刑事警察局國際刑警科偵一隊旋即組成專案小組，蒐集相關犯罪事證後，於3日上午將一干嫌犯逮捕到案。

嘉義市警局刑事警察大隊科偵隊隊長邱國揚表示，案經專案小組長期跟監蒐證，鎖定詐騙集團藏匿據點後，市警局刑事警察大隊、刑事警察局國際刑警科偵一隊、臺北市政府警察局中山分局、嘉義縣警察局水上分局、憲兵指揮部士林憲兵隊等單位，兵分3路動員23名警力，分別於嘉義縣太保市中山路2處查獲詐騙機房陳姓主嫌及其他他嫌犯等5人，另又於嘉義市西區國賢一街查獲林姓、吳姓嫌犯等2人。

邱國揚隊長指出，該詐騙集團係透過網路交友網站，嫌犯先冒用帥氣男性相片，利用年輕女性對愛情充滿憧憬，噓寒問暖並一人分飾2角，同時飾演兒子與父親角色，刻意迎合對方喜好取得信任，後以投資為由，不斷要求被害人匯款，並允諾以結婚為前提交往，被害人因陷於嫌犯編織的美好遠景中，遂而匯出嫌犯要求款項，現場查獲計筆電4台，手機21支，LEXUS自小客車1台，平板1台，存摺2本等贓證物。

邱國揚另外表示，詐騙集團之另一據點成員因年關將近，亟需用錢，竟然兼差經營賭博網站，警方當場查獲筆電1台，手機27支，電話sim卡15張，金融卡3張等贓證物，警詢後全案依涉嫌詐欺及賭博罪移送偵辦，並擴大追查該詐騙集團其他成員。