親情勒索全場痛哭　分貝人生身不由己

高雄市電影館1月獻上口碑沸騰華語片單，包含王明台導演以母女情感上牢籠的困獸之鬥《順雲》，組構出一場對社會、家庭窒息關係訴願的絕望篇章。他以家庭關係為主題，探究親情內的愛與犧牲，甚至是相互折騰，親情勒索的劇碼，亦讓全場頻頻拭淚，資深影星劉引商更憑此片精湛演技奪下台北電影節最佳女配角，以貼近人物的平視取景，毫不保留地殘酷直視貧窮問題的根源的《分貝人生》，呈現貧富懸殊的社會現況、人性道德的衝突兩難，馬來西亞的新銳導演陳勝吉表示，片名「分貝人生」即是「貧窮人生」之意。金獎影后張艾嘉與新人陳澤耀在片中飾演母子，極具真實張力的精湛演出，彷彿將觀眾拉進片中的人生困境，一起墜落深陷。《順雲》導演王明台更將於20日下午兩點親臨映後座談，暢談電影幕後甘苦。



▲陳季霞所演韓順雲是60歲未嫁的老小姐，照顧80歲老母親劉引商，感情和人生都不順遂。（圖／主辦單位提供 , 2018.01.04）

《順雲》中陳季霞所演韓順雲是60歲未嫁的老小姐，照顧80歲老母親劉引商，感情和人生都不順遂。王明台導演表示這部片探討親情與家庭責任的羈絆，意外獲得台灣影迷迴響「心有戚戚焉」，也讓他覺得值得了。劉尹商在片中飾演跋扈霸道的老朽母親，不論是對女兒陳季霞的頤指氣使，呼之即來喚之即去的惡行惡狀，陳季霞在現場也大喊女兒難為。陳季霞和劉引商在片中互相折騰，一幕陳季霞為劉引商痛心洗澡，也讓劉引商獻出80歲從未有的裸露戲，王明台導演透漏若劉引商是偶像紅星，就會先和經紀人報備，但拍戲當天他們就直接來，王明台導演沒有給心理建設，劉引商商甚至沒有做防護措施，還對導演說「一生清白就交給你了」，而陳季霞也分享就算片中兩人幾乎是彼此仇視，但拍片時天氣寒冷，兩小時的洗澡戲也讓季霞十分擔心讓尹商奶奶感冒，好險熱水在一旁備著，才讓引商保持溫暖。

《分貝人生》描述一個生活在社會底層的貧困家庭遭逢巨變後，如何去想盡辦法去面對困境的故事。導演陳勝吉認為《分貝人生》拍出環境的縮影，就像馬來西亞的環境，充滿各種荒謬突兀的民生問題國家政策等。而本片人物刻劃真實，演員演出動人，以黑馬之姿勇奪第20屆上海國際電影節-亞洲新人獎「最佳影片」、「最佳男主角」及「最佳攝影」、第12屆華語青年影像論壇「年度新銳攝影」、「年度新銳男演員」及「年度新銳美術」、第29屆馬來西亞電影節「評審推薦大獎」等多項大獎；入圍多倫多國際影展、倫敦東亞影展、新加坡國際電影節等多項國際知名影展，電影底蘊深厚，爆發力強大。