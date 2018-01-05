屏大原民專班文化商品發表　排灣族第一套桌遊問世

國立屏東大學原住民專班師生們所主導的「文化商品成果發表會」，今（5）日起至11日於創新育成中心一樓展出，商品設計均是由原住民專班學生們自發想提案、設計產品、實際執行製造到策展規畫等一手包辦，歡迎對原民文創有興趣的人前來共襄盛舉。
展覽開幕當天在現場有創投說明會，主要是針對屏東大學有意創意的在校學生與畢業未滿二年的校友進行創業說明，這也是屏東大學創新育成中心希冀能透過校內扎根課程，活化學子的創業魂，使其學習更有目標實踐自身創業之夢想。
▲「石在有趣」郭東雄老師(中)介紹老七佳排灣族傳統石板屋模型架構。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）
▲原住民專班成果發表會結合在地人文特色與文化創意產業推出相關商品與服務。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）
而展覽中，無論是瞭解「排灣族傳統石板屋」架構的石板屋模型建構，以及「部落公法人」的排灣族文化桌遊設計，到運用文化因素的原民美學呈現於產品之上的商品設計等，學生們不單是以設計產品做為展出，更是透過當中過程讓他們清楚了解創作方向擬定、提案、執行、修正，以及面對過程中的成本控管計算、陳列展示等各種環節，特別是現今社會取得媒材之多元，如何設想佐以自身能力與有限預算進行執行、製作，亦是一種創作上所需考量的思維，這也是原民在面對創作與創業實務時，最需要掌握的能力。
▲排灣族文化桌遊《部落公法人》希望大眾能透過桌遊來深度理解排灣文化與歷史。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）
▲原住民專班鼓勵學生設計具原住民文化社會與知識內涵的桌遊，作為教學與推廣原住民文化的利器。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）
屏東大學原住民族健康休閒與文化產業學士學程專班自成立以來，便積極在原住民文化知識傳承、運動休閒與文化創新產業等面向的人才培育，透過相關課程設計，使學生獲得面對部落、族群、社會、產業等的適切能力。在其課程規劃中，包含田野訓練與文化產業等相關課程，這部分不單是面對部落，更可以運用在面對產業市場。
▲原住民專班大二生維恭魯那登向排灣族黑陶工藝師雷斌學習，發表陶壺作品「妖怪香氣甕」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.01.05）