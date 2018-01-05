屏大原民專班文化商品發表　排灣族第一套桌遊問世

國立屏東大學原住民專班師生們所主導的「文化商品成果發表會」，今（5）日起至11日於創新育成中心一樓展出，商品設計均是由原住民專班學生們自發想提案、設計產品、實際執行製造到策展規畫等一手包辦，歡迎對原民文創有興趣的人前來共襄盛舉。

展覽開幕當天在現場有創投說明會，主要是針對屏東大學有意創意的在校學生與畢業未滿二年的校友進行創業說明，這也是屏東大學創新育成中心希冀能透過校內扎根課程，活化學子的創業魂，使其學習更有目標實踐自身創業之夢想。



▲「石在有趣」郭東雄老師(中)介紹老七佳排灣族傳統石板屋模型架構。（圖／記者陳宗傑攝，2018.01.05）