「石猴的故鄉」大型創作賽　結合國際管樂節行銷嘉義

嘉義市有70多年的石猴雕刻歷史，並有「石猴故鄉」之稱，而嘉義市的國際管樂節，不但是地方盛事，並也是聞名遐邇。以猴子結合管樂的主題進行創作的「嘉義市大型石猴創作賽」，則是嘉義市文化局首辦；此賽在經15天的現地創作後，今（5）日上午在嘉義市政府文化局廣場舉辦揭幕典禮，並由嘉義市長涂醒哲、各來賓及創作團隊共同為6件新作品揭幕。

涂醒哲市長表示，文化局為讓石猴競賽更具指標性，以「嘉義在地團隊」結合12月「國際管樂節」活動期間進行大型石猴創作，讓更多來自海外與全台灣的旅客近距離接觸這項嘉義市最有名的石猴雕刻藝術；完成的6件作品將設置於本市各社區街角中，一方面讓大型石猴走進社區成為市民生活的一部分，往下扎根；另一方面，更透過這6件作品發展本市文化意象，向上提升，促進城市文化交流，吸引外縣市旅客來嘉看石猴。

嘉義市文化局指出，今年石猴創作賽由5組優選團隊及1組入選團隊，共31位嘉義在地石猴藝師進行共同創作，自106年12月16日至12月30日於文化局廣場空間進行現地創作，不分晴雨、相互交流，歷經15天的孜孜創作，完成了6件大型石猴雕刻作品，後續將規畫設置於大溪里、太平里、興村里、仁義里、紅瓦里及保福里等6處鄰里空間做為裝置藝術，以創新方式行銷嘉義市特色文化。

嘉義市文化局也說明該6件作品將分別擺設太平里(博東路與維新路交叉路口)、紅瓦里(重慶一街嘉油鐵馬道)、保福里(世賢路一段與竹圍四路路口)、仁義里(忠孝路與博東路轉角)、大溪里(大溪路與高鐵大道旁轉角路口)、興村里(行嘉吊橋旁，近慈玄宮)共6處，民眾可前往現場近距離觀賞猴子與管樂交融的活潑熱情的姿態與神情，一同感受音樂律動。