NOW飛機》台日韓「空軍一號」元首專機　比一比

根據日本媒體報導，這 2 架波音 777-300ER 目前正在瑞士進行內部裝潢工程，首機將於8月交機、2 號機將於 12 月交機，將配屬至北海道的千歲基地，交由空自「特別航空輸送隊」操作。相關飛行員、空服員、地勤人員的訓練也正在進行中，預計將於明( 2019 )年 4 月正式接手政府要員的運輸職責。

日本採購 2 架波音 777-300ER 作為政府專機，負責載運首相、天皇等要員，首架預計 8 月交付日本航空自衛隊，以取代已使用超過 25 年的波音 747-47C 客機。南韓總統在長期租用專機後，也考慮採購總統用專機。

日本政府專機執行例行任務時，無線電呼號分別為「Japanese Air Force 001與002」，過去日本首相與天皇出訪，都搭乘日航的客機作為專機。1991 年日本政府開始購入 2 架波音747-47C客機，「-7C」為代表「日本政府」的波音客戶代號，軍用編號為20-1101和20-1102。

這 2 架專機 1992 年開始服役，平時停放在航空自衛隊北海道的千歲基地。2013 年發生阿爾及利亞人質危機，日本政府曾派政府專機從阿爾及利亞載回日本僑民。航空自衛隊預計 2019 年 2 月將這兩架 747 客機除役。

南韓總統專機是用租的 考慮買新機

南韓最早的總統專機是韓戰時期使用的道格拉斯 DC-3。1990 年代開始，歷任韓國總統都租用大韓航空的波音 747 作為總統專機。現在韓國總統專機為 200 人座波音 747-400 。雖然是租用，但是南韓政府仍為「空軍一號」花費巨資改裝客機，南韓政府 2014 年再次與大韓航空簽訂為期 15 年的專機租賃協議，新專機5年的租賃費用共達 1400 億韓元（約合台幣 40 億元），其中包括300億韓元的飛彈防禦設備，成為美國與俄羅斯之外，少數政府專機裝有飛彈防禦設備的國家。

為何不直接購買專機，採用租用方式?南韓總統府青瓦台表示是為了節省開支。不過，根據美國「國防新聞」網站報導，南韓政府再度考慮購買總統專機。2010 年時，李明博政府曾考慮購買總統專機，但只有波音一家公司推出 747-8 來投標，金額高達 4.6 億美元(約 135 億台幣)。

在日本採購波音 777 作為政府專機後，這款全球最大的雙發動機客機也可能成為南韓的選擇之一。雙動機畢竟比 4 個發動機的波音 747 來得省油、經濟效益高。



▲南韓前總統朴槿惠2013年搭乘總統專機訪問中國大陸。（圖／翻攝自 Korean Culture and Information Service )

台灣空軍一號 飛行時數非常少

我國政府擁有 5 架行政專機，包括 3 架福克50、1 架畢琪1900螺旋槳飛機與 1 架波音 737-800，其中編號 7301 的 737-800 為總統經常搭乘專機，因此常被稱為「空軍一號」。不過，由於我國艱辛的外交環境，元首出訪很少搭乘這架專機，而是租用民航機，因此這架「空軍一號」儘管 2000 年就購入，但是飛行時數卻相當低，很少飛出國，平時停放於松山機場內的空軍指揮部內。僅在 2005 年陳水扁總統任內出訪帛琉，曾經搭載總統出國過。

陳水扁執政期間，這架總統專機也惹出不少風波。2005 年 6 月，陳水扁公子陳致中搭乘總統專機到台中訂婚，引發批評，總統府後來解釋稱總統以外的人非因公務跟隨他搭乘，都有按規定自付票價；陳致中則回說，當時並無高鐵，如果總統車隊一路從台北開到台中，長距離的維安會更擾民，因此選擇搭機。

2006 年空軍還將行政專機傳統的藍白兩色空軍塗裝，改為機腹淺綠，機身金、紅、藍等色帶，由於近似牙膏包裝，被航空迷笑稱為「牙膏機」。2008 年國民黨重新執政後，於 2009 年利用飛機例行大修的機會，空軍將其改回傳統白底藍邊塗裝。



▲空軍購入波音737-800作為行政專機，這架俗稱「空軍一號」總統行政專機平時停放於松山機場內的空軍指揮部內。（圖／記者呂炯昌攝 )