男子解尿出現排氣聲　竟診斷出罹大腸癌

陳至正醫師提醒，解尿時冒出氣聲，甚至夾帶糞便，就應懷疑跟腸道有關。林姓患者（45歲）於去（107）年9月間因解尿疼痛、頻尿與血尿就醫；起初被當成泌尿道感染治療，也做了完整檢查，但服藥1個月後，症狀持續還惡化為血便，甚至尿出糞便，於是轉到台中慈濟醫院就診。

小便冒出放屁聲，當心可能罹患大腸癌！林姓男子突然頻尿、血尿，合併小便同時冒出像放屁的「噗……」空氣聲，求診一度被當成泌尿道感染治療一個月，病情惡化為血便，甚至尿出糞便；經台中慈濟醫院檢查診斷為大腸癌二期，術後服用化療藥物並持續追蹤。

陳至正醫師依據患者描述「尿出糞便，而且解尿時會有放屁的聲音」，判斷是典型泌尿道與腸胃道相通。經過驗尿、攝影檢查、膀胱鏡與電腦斷層等進一步檢查，確認泌尿道感染來自膀胱跟腸道間的簍管，而簍管來自乙狀結腸腫瘤侵犯到膀胱造成通道。影像學判斷腫瘤已達5公分，林男聞言如晴天霹靂。

手術由泌尿科醫師陳至正與大腸直腸科醫師方佳偉，跨科合作。由於大腸鏡檢查已確知林先生罹患乙狀結腸癌，術中切除全部的乙狀結腸及部份膀胱，以確保腫瘤及簍管廓清乾淨。

方佳偉醫師指出，國外統計導致泌尿道與腸道出現簍管的原因，百分之五十是慢性發炎的憩室膿水找出路，從一開始的憩室變成膀胱跟大腸的通道；20％到30％是惡性腫瘤；惡性腫瘤長在大腸，吃穿大腸腸壁，直接貫穿膀胱壁，形成通道。統計上，年紀愈大得到惡性腫瘤的機會愈高。

因為泌尿道與腸道出現簍管，罹癌病人在膀胱排尿時會有排出氣聲，甚至有糞便從膀胱尿道排出。醫師認為，林姓患者的年齡不是很老，罹患大腸癌還有簍管並不多見。術後病理報告是二期，好在淋巴未轉移，建議口服化療藥物2年，並持續追蹤。

方醫師表示，大腸癌病因不是先天基因遺傳，就是後天的抽菸、喝酒、熬夜，生活作息不正常。從事勞力工作的林男，回想平日飲食習慣確實值得改進。他說，以前抽菸一天一包半、喝米酒一瓶，一周有兩天要吃炸雞塊，晚上9、10點吃完消夜，10點半睡覺，今後決心遵從醫囑，不碰菸酒、生活作息正常，飲食清淡並定時回診追蹤。