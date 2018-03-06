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比特幣將漲至10萬美元？哈佛教授：恐怕會跌到1百美

鉅亨網2018/03/06 16:22
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哈佛大學教授、經濟學家 Kenneth Rogoff 週二 (6 日) 對 CNBC 表示，比特幣價格跌至 100 美元的可能性，遠高於 10 年後漲到 10 萬美元。

Rogoff 指出，若從現在開始算起，10 年內，比特幣的價值，會不斷減少，跌到 100 美元的可能性，比漲至 10 萬美元更高。

Rogoff 直言，撇開洗錢、逃稅的可能性不談，比特幣作為交易工具的實用性，是非常小的。

Rogoff 解釋，即便建立全球性的監管架構，得花上不少時間，但政府監管，正是造成比特幣價格走跌的主因。

Rogoff 主張，應對比特幣進行全球性監管，雖然美國、中國管制日益趨嚴，但日本相對鬆散，「還是可以透過日本洗錢」。

CoinDesk 網站資料顯示，週二亞洲市場早盤，比特幣價格來到 1 萬 1,242.61 美元左右；2018 年以來，比特幣已下跌約 16%，表現不若 2017 年 12 月亮眼。

為何政府當局不盡快採取嚴格管制措施，Rogoff 認為，主因在於，政府也對加密貨幣背後的區塊鏈技術，有所期待，希望看到相關發展。

這並非 Rogoff 首度宣稱加密貨幣價格將走跌，2017 年 10 月，他就預言，加密貨幣會「崩盤」。

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