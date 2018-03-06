比特幣將漲至10萬美元？哈佛教授：恐怕會跌到1百美

哈佛大學教授、經濟學家 Kenneth Rogoff 週二 (6 日) 對 CNBC 表示，比特幣價格跌至 100 美元的可能性，遠高於 10 年後漲到 10 萬美元。

Rogoff 指出，若從現在開始算起，10 年內，比特幣的價值，會不斷減少，跌到 100 美元的可能性，比漲至 10 萬美元更高。

Rogoff 直言，撇開洗錢、逃稅的可能性不談，比特幣作為交易工具的實用性，是非常小的。

Rogoff 解釋，即便建立全球性的監管架構，得花上不少時間，但政府監管，正是造成比特幣價格走跌的主因。