世界消費者日盼瓦解網購詐騙　消基會點名多家賣場

2018國際世界消費者聯盟將國際消費者權益日的主題訂為「使數位消費市場更公平」 ，消基會今（7）日表示，常見網路購物衍生詐騙手法有ATM解除分期設定、假網路購物（拍賣），以及假冒警察告知透過ATM退還被詐騙金額等詐騙，呼籲政府訂定合宜的時程，盡速全面檢視公務部門、非公務單位的網站資訊的完整性與正確性，以落實資訊透明與資訊對等目標。

觀察到網路世界的亂象，國際消費者權益日今年的主題是「使數位消費市場更公平」，目的為了建置公平、安全、合理的數位環境。消基會指出，在這幾年的諮詢電話或臉書經營中，經常接收到消費者透過網頁、臉書、LINE的廣告，買到名不符實、質價不符，甚至是被詐騙的消費經驗，其中以一頁式廣告最為嚴重。