世界消費者日盼瓦解網購詐騙　消基會點名多家賣場

2018國際世界消費者聯盟將國際消費者權益日的主題訂為「使數位消費市場更公平」 ，消基會今（7）日表示，常見網路購物衍生詐騙手法有ATM解除分期設定、假網路購物（拍賣），以及假冒警察告知透過ATM退還被詐騙金額等詐騙，呼籲政府訂定合宜的時程，盡速全面檢視公務部門、非公務單位的網站資訊的完整性與正確性，以落實資訊透明與資訊對等目標。
觀察到網路世界的亂象，國際消費者權益日今年的主題是「使數位消費市場更公平」，目的為了建置公平、安全、合理的數位環境。消基會指出，在這幾年的諮詢電話或臉書經營中，經常接收到消費者透過網頁、臉書、LINE的廣告，買到名不符實、質價不符，甚至是被詐騙的消費經驗，其中以一頁式廣告最為嚴重。
消基會檢視高風險賣場的統計資料，可以發現以下特色，包含高風險賣場遍布市占率高的網路商店和臉書（FB）等社交通訊軟體，賣場所販售的商品各具特色，且綜合性賣場則經常舉辦低折扣促銷，吸引眾多消費者青睞。
近幾年常見網路購物衍生詐騙手法包含ATM解除分期設定、假網路購物（拍賣），甚至假冒警察告知透過ATM退還被詐騙金額等詐騙。根據消基會2017年10月30日到2018年2月18日所統計的高風險賣場統計資料裡，第一類是解除分期付款類型，前3名分別是瘋狂賣客（361件）、明洞國際（105件）、小三美日（104件），第二類是假網路購物(拍賣)類型，排行榜前3名分別是臉書（2023件）、PChome商店街（48件）、露天拍賣（40件）。
對此，消基會呼籲，政府與主管機關應訂定合宜的時程，盡速全面檢視公務部門、非公務單位的網站資訊的完整性與正確性，並提升數位市場各業者在資訊安全的防護與稽核能力，對如連珠砲一般爆開的個資外洩新聞早日打下休止符；此外， 相關單位應加強網路犯罪的偵防能力，除了盡速公開宣導已知的網路詐騙手法，鎖定詐騙集團的發信源，進行追捕。