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人們對比特幣興趣大減？搜索量較高峰時期大跌80%

鉅亨網2018/03/07 11:50
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一些分析師相信，Google 搜索最能預測比特幣的走勢，若真是如此，近期恐難見到比特幣價格回升的動能。

據《彭博》報導，在去年 12 月比特幣搜索量達到高峰之後，人們對它的興趣一路走低，近期搜索量已較高峰時期大跌 8 成，來到去年 10 月之後的新低。

比特幣搜索量在去年 12  月達到高峰，接下來就快速下跌，跌至 1 月 7 日，僅達高峰時期的 46%，而比特幣價格自此之後一蹶不振，至 2 月 6 日甚至摔落 6000 美元下方。雖然此後大致穩定走升，但仍難突破 12000 美元關卡，目前於 10700 美元附近震盪。

比特幣搜索量大減(圖表取自彭博)
比特幣搜索量大減 (圖表取自彭博)

不過人們對比特幣的興趣，卻未見到回升，搜索量又降至高峰期的 20% 不到。上一次在此水準時，為去年 10 月，比特幣價格當時在 5000 美元附近。

去年比特幣成為收益表現最驚人的資產之一，而與此同樣上升的，就是搜尋引擎對這個關鍵字的搜索量，數據顯示，「比特幣價格」在 Google 的搜索量，於 2017 年增長了 1000%，到「比特幣圖表」增長了 934%，「比特幣美元」的搜索增長了超過 800%。 Google 估計，這些關鍵字在 2017 年平均每個月都會收到約 1000 萬次搜索。

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