人們對比特幣興趣大減？搜索量較高峰時期大跌80%

一些分析師相信，Google 搜索最能預測比特幣的走勢，若真是如此，近期恐難見到比特幣價格回升的動能。

據《彭博》報導，在去年 12 月比特幣搜索量達到高峰之後，人們對它的興趣一路走低，近期搜索量已較高峰時期大跌 8 成，來到去年 10 月之後的新低。

比特幣搜索量在去年 12 月達到高峰，接下來就快速下跌，跌至 1 月 7 日，僅達高峰時期的 46%，而比特幣價格自此之後一蹶不振，至 2 月 6 日甚至摔落 6000 美元下方。雖然此後大致穩定走升，但仍難突破 12000 美元關卡，目前於 10700 美元附近震盪。