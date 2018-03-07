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中央社

印度馬省農夫農藥中毒事件頻傳 4年逾2百死

中央社2018/03/07 12:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里7日專電）印度農業部昨天在國會下院公布報告顯示，印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）過去4年有272名農夫死於農藥中毒，凸顯印度農藥使用的嚴重問題。

「印度時報」（Times of India）今天報導，根據農業部提供國會下院（Lok Sabha）的答詢書面報告，馬省過去4年共有272名農夫死於農藥中毒，其中去年以亞瓦特馬爾縣（Yavatmal）死亡人數最多，達21人，這些死者多數因農藥「亞素靈」（Monocrotophos）中毒致死。

針對亞瓦特馬爾縣農夫中毒死亡事件設立的特別調查小組指出，導致農夫死亡的農藥中，許多是世界其他國家禁止或限制使用，但仍在印度使用的66種農藥名單中，而多數受害者都是使用單一農藥「亞素靈」或混合其他農藥，建議禁用這種農藥。

永續與整體農業聯盟（ASHA）農業改革運動活躍分子庫魯甘蒂（Kavitha Kuruganti）表示，政府應透過不核發許可證等方式，禁止有問題的化學農藥。

庫魯甘蒂說，如果克勒拉省（Kerala）和旁遮普省（Punjab）能找到禁用某些農藥的方法，馬哈拉什特拉省應該也能找到方法，甚至還有錫金，禁止所有化學農藥，是個完全有機的省分。

印度農業部次長露帕拉（Parshottam Rupala）雖在書面答覆國會時，坦承印度仍可使用的「亞素靈」等66種農藥（其他國家多已禁用或限用），但對政府是否禁止使用「亞素靈」的問題仍說，如果按照批准的說明書使用農藥，不會造成傷害，也拒絕專家委員會建議，在完成某些技術研究後長期禁用「亞素靈」。

印度由於農藥殘留標準和檢驗未能完全與世界接軌，也導致印度出口的農產品曾多次發生農藥殘留超標遭退事件，這次披露的大量農夫農藥中毒死亡事件，更凸顯相關問題的嚴重性。（編輯：陳俊碩）1070307

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