印度馬省農夫農藥中毒事件頻傳 4年逾2百死

（中央社記者康世人新德里7日專電）印度農業部昨天在國會下院公布報告顯示，印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）過去4年有272名農夫死於農藥中毒，凸顯印度農藥使用的嚴重問題。

「印度時報」（Times of India）今天報導，根據農業部提供國會下院（Lok Sabha）的答詢書面報告，馬省過去4年共有272名農夫死於農藥中毒，其中去年以亞瓦特馬爾縣（Yavatmal）死亡人數最多，達21人，這些死者多數因農藥「亞素靈」（Monocrotophos）中毒致死。

針對亞瓦特馬爾縣農夫中毒死亡事件設立的特別調查小組指出，導致農夫死亡的農藥中，許多是世界其他國家禁止或限制使用，但仍在印度使用的66種農藥名單中，而多數受害者都是使用單一農藥「亞素靈」或混合其他農藥，建議禁用這種農藥。