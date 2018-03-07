網路高風險賣場 臉書平台詐騙最多

消費者文教基金會董事長游開雄表示，國際世界世界消費者聯盟（Consumers International）觀察到網路世界亂象叢生，將今年的國際消費者權益日（3月15日）主題定為「使數位消費市場更公平（Makingdigital marketplaces fairer）」。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）消基會今天公布3個多月來2大類網路高風險賣場名單，共26家，其中假網路購物類，臉書Facebook詐騙案居冠，由於臉書是熱門社群網站，消基會提醒民眾勿受騙上當。

他說，消基會也運用刑事警察局每週三在「內政部刑事警察局165全民防騙超連結」定期公布的「高風險賣場」資訊，彙整出2017年10月30日到2018年2月18日被民眾檢舉、報案的高風險賣場資訊，包含發生詐騙案在內，今天公布供民眾了解，共計2大類。

第一類是「解除分期付款類型」，有21家，排行榜前三名依序為「瘋狂賣客」361件、「明洞國際」105件、「小三美日」104件，這前三名件數占此類總件數1157件的49.3％。

第二類是「假網路購物（拍賣）類型」，共有5家，排行榜前三名依序為「臉書」2023件、「PCHOME商店街」48件、「露天拍賣」40件，這前三名件數占此類總件數2137件的98.8％，高占比驚人。

游開雄並說，當中不乏知名商家，臉書幾乎占第二類申訴案件的絕大多數，加上臉書總部在美國，不像露天拍賣、PCHOME商店街是國內業者，偵查時可要求業者提供賣方資料，這類狀況，政府需因應網路消費無國界，透過國際組織協議可行之道因應。

游開雄提醒消費者，一、近幾年詐騙案類型最大宗是詐騙集團假冒網路賣場客服人員致電，要求消費者操作ATM「解除分期付款」動作，因此聽到ATM、解除分期付款等關鍵字，都要先掛電話，立刻打電話到企業客服專線查證，或撥打165防詐騙專線確認。

二、臉書詐騙案大增，詐騙者也會盜用帳號貼文行騙，看到臉書好友張貼熱門手機活動優惠價等訊息，千萬別急著加入上面的LINE ID，也是打165專線查證。

三，慎選有信譽的網路商家消費。

四，千萬不要在陌生網路或通訊軟體上傳個資。

游開雄強調，高風險賣場不一定是因為駭客入侵才詐騙得逞，業者若沒對個資設防火牆也會發生，雖然2015年底公布的個人資料保護法已要求業者必須對個資設防護，但迄今未聞法務部公布業者履行防護作為的調查結果。

消基會呼籲法務部應跟交通部、經濟部標檢局等對業者進行調查，並公布執行結果，供民眾加強防範。（編輯：施燕飛/陳清芳）1070307