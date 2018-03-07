影／虎尾科大TDK盃機器人競賽　百萬獎金等你來挑戰

第22屆TDK盃機器人競賽報名開跑!延續第21屆TDK盃機器人競賽，今年將由國立虎尾科技大學承辦，訂於107年10月17日至20日在該校體育館盛大舉辦。今年設有「自動組」、「飛行組」外，在「遙控組」中新增「協同合作」之創新挑戰。競賽由教育部指導，財團法人TDK文教基金會贊助，除補助各參賽隊伍製作材料費及差旅費外，更設有創意獎、競賽獎、工作團隊紀律獎、科技人文獎及TDK獎等獎項，教育部技職司楊玉惠司長表示本屆提供競賽首獎隊伍歷屆以來最高的「1.5倍獎金」，TDK文教基金會彭紹斌董事長也表示，各組競賽獎冠軍隊伍也將赴日本觀摩機器人競賽及參訪，為全國各大專校院最不可錯過的機器人競賽殿堂。



▲第22屆TDK盃機器人競賽報名開跑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.07）

「TDK 盃全國大專校院創思設計與製作競賽」（簡稱TDK盃機器人競賽）是由教育部指導，財團法人TDK文教基金會贊助，為國內歷史最悠久、大規模機器人競賽之一。本屆因應工業4.0的智慧化大趨勢背景，銜接未來發展智慧型機器人的需求之人才培育與技術開發，競賽主題為「智慧型男PLUS─SmartBOT+」，挑戰「虎韜龍略、齊心協力、凌雲飛虎」三大智慧競技主題，共分成「自動組」、「遙控組」與「飛行組」三組。

「自動組」須設計並製作一機器人於封閉環境中透過感測器融合技術，全自動自主進行撿球與擲球項目、自動辨識色彩及計算運作位置及路徑規劃、視覺與動作協調功能之全自動的智慧型機器人；「遙控組」今年則新增「協同合作」之創新挑戰，參賽隊伍須設計出可協同合作、有效規劃工作排程、成功收集物品、攜帶物品與準確放置物品之良好人機介面的智慧型機器人；「飛行組」須設計出可於室內環境中及在隧道空間內自主飛行、避障穿越、定點目標投擲、甚至是自動起降等視覺與動作協調功能的智慧型飛行機器人。參賽隊伍必須團隊合作，設計出兼具穩定性及靈巧性之智慧型機器人，並思考取勝策略，才能在激烈的競爭與其他團隊一爭高下。

虎尾科大覺文郁校長表示，虎尾科大連續兩年辦理TDK盃機器人競賽，為了提升參賽隊伍士氣，爭取提高獎金金額，使得上屆TDK盃報名隊伍突破紀錄，比賽現場盛況空前，獲得教育部技職司楊玉惠司長的肯定。因此，今年獎金再加碼，期待能有更多隊伍參與，競賽相關活動時程三月一日起於官方網站。



▲覺文郁校長宣布本屆競賽獎金再加碼，歡迎踴躍報名參賽。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.07）