NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈阿喵這表情超厭世　網友看後全融化德羅贊砍42分　帶領暴龍闖季後賽跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

認識潛伏結核病　早期服藥降低發病率

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/07 16:25
▲嘉義市衛生局邀請吳東翰醫師於北園國中講授「認識潛伏結核病的感染治療」。（圖／嘉義市衛生局疾管科提供2018.3.7）
▲嘉義市衛生局邀請吳東翰醫師於北園國中講授「認識潛伏結核病的感染治療」。（圖／嘉義市衛生局疾管科提供2018.3.7）

結核菌會經由空氣傳播，尤其是高傳染性結核病患的接觸者，有比較高的機會被傳染，這些接觸者本身即成為潛伏結核感染者，雖不具傳染力，但以後發病風險相對較高，約有10%機會發病成結核病，嘉義市衛生局為讓學校師生了解結核病，7日下午邀請台中榮總嘉義分院醫師吳東翰於北園國中講授「認識潛伏結核病的感染治療」。

吳東翰醫師表示，結核病的治療關鍵在於潛伏期的預防性治療，因為結核菌無所不在，人人都可能是結核病的接觸者，但潛伏結核感染者不具傳染力，在潛伏期僅需服用1-2種藥物，體內潛藏的結核菌即可被消滅，且保護力可高達97%。而感染者接受治療後又被感染的機率極低，發生副作用的情形亦較少，因此民眾不須驚慌，因為潛伏結核，不會傳染，早期服藥，可降低發病率。

吳東翰指出，國內自2008年先對小於13歲之潛伏結核感染者施予預防性治療，2012年4月擴大至1986年以後出生之潛伏感染者，已約有2萬8千人接受此項治療，估計已預防了1,500人發病，也減少了結核感染的機會，但依據我國過去結核病發生率推估，應仍有相當多國人為潛伏結核感染者，其中多數感染者在身體狀況良好的情況下均不會發病，惟一旦身體狀況不佳，包括糖尿病、身體老化或合併其他慢性病時，即不知不覺的進展為結核病；部分年輕人則可能因為生活作息不正常免疫力下降，導致體內潛藏的結核菌活化而引發結核病。

嘉義市衛生局疾管科技士張蓓佳強調，配合疾管署政策，針對過去曾經與高傳染性個案（痰塗片陽性且培養鑑定為結核分枝桿菌）的接觸者提供免費檢驗服務，衛生所將開立接觸者就醫轉介單，患者可持單張至指定醫院接受檢驗；為了自身及周遭親友的健康，請配合接受檢查，經檢查若屬需服藥者，藥費則由政府支付，對於結核病防治有任何疑問，可以撥打嘉義市衛生局防疫專線洽詢。

關鍵字嘉義市衛生局台中榮總嘉義分院吳東翰結核病
偏鄉美學啟蒙　五校聯展獻「禮物」綠川水岸整治再延伸　二期工程啟動

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan