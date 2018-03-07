認識潛伏結核病　早期服藥降低發病率

結核菌會經由空氣傳播，尤其是高傳染性結核病患的接觸者，有比較高的機會被傳染，這些接觸者本身即成為潛伏結核感染者，雖不具傳染力，但以後發病風險相對較高，約有10%機會發病成結核病，嘉義市衛生局為讓學校師生了解結核病，7日下午邀請台中榮總嘉義分院醫師吳東翰於北園國中講授「認識潛伏結核病的感染治療」。

吳東翰醫師表示，結核病的治療關鍵在於潛伏期的預防性治療，因為結核菌無所不在，人人都可能是結核病的接觸者，但潛伏結核感染者不具傳染力，在潛伏期僅需服用1-2種藥物，體內潛藏的結核菌即可被消滅，且保護力可高達97%。而感染者接受治療後又被感染的機率極低，發生副作用的情形亦較少，因此民眾不須驚慌，因為潛伏結核，不會傳染，早期服藥，可降低發病率。