認識潛伏結核病　早期服藥降低發病率

結核菌會經由空氣傳播，尤其是高傳染性結核病患的接觸者，有比較高的機會被傳染，這些接觸者本身即成為潛伏結核感染者，雖不具傳染力，但以後發病風險相對較高，約有10%機會發病成結核病，嘉義市衛生局為讓學校師生了解結核病，7日下午邀請台中榮總嘉義分院醫師吳東翰於北園國中講授「認識潛伏結核病的感染治療」。
吳東翰醫師表示，結核病的治療關鍵在於潛伏期的預防性治療，因為結核菌無所不在，人人都可能是結核病的接觸者，但潛伏結核感染者不具傳染力，在潛伏期僅需服用1-2種藥物，體內潛藏的結核菌即可被消滅，且保護力可高達97%。而感染者接受治療後又被感染的機率極低，發生副作用的情形亦較少，因此民眾不須驚慌，因為潛伏結核，不會傳染，早期服藥，可降低發病率。
吳東翰指出，國內自2008年先對小於13歲之潛伏結核感染者施予預防性治療，2012年4月擴大至1986年以後出生之潛伏感染者，已約有2萬8千人接受此項治療，估計已預防了1,500人發病，也減少了結核感染的機會，但依據我國過去結核病發生率推估，應仍有相當多國人為潛伏結核感染者，其中多數感染者在身體狀況良好的情況下均不會發病，惟一旦身體狀況不佳，包括糖尿病、身體老化或合併其他慢性病時，即不知不覺的進展為結核病；部分年輕人則可能因為生活作息不正常免疫力下降，導致體內潛藏的結核菌活化而引發結核病。
嘉義市衛生局疾管科技士張蓓佳強調，配合疾管署政策，針對過去曾經與高傳染性個案（痰塗片陽性且培養鑑定為結核分枝桿菌）的接觸者提供免費檢驗服務，衛生所將開立接觸者就醫轉介單，患者可持單張至指定醫院接受檢驗；為了自身及周遭親友的健康，請配合接受檢查，經檢查若屬需服藥者，藥費則由政府支付，對於結核病防治有任何疑問，可以撥打嘉義市衛生局防疫專線洽詢。