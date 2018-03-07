影／兩股力量拉扯　中信金估央行可能升息、匯率波動加大

中信金自結2017年稅後盈餘372.22億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為12.77%，稅後資產報酬率（ROA）為0.73%，稅後每股盈餘（EPS）為1.91元。中信金控表示，2017年營運表現相當亮眼，若排除2014年認列日本東京之星銀行一次性廉價購買利益，獲利創金控成立以來新高，全年稅後盈餘更較2016年成長33%。

中信金控7日舉行法人說明會，中信金財務最高主管暨代理發言人邱雅玲表示，根據內部研究全球景氣增溫，通膨有溫和上揚趨勢，台灣今（2018）年經濟成長率有上看3%可能，通膨也有上升趨勢，不排除央行有升息可能，至於新台幣兌美元匯率上半年估在29至29.5元間，但因美國貿易保護主義關係，亞洲貨幣會承受升值壓力，預估今年新台幣匯率波動風險有加大的可能性。

至於各子公司業務表現，中信銀行含子行東京之星全年稅後盈餘為300.21億元，台灣人壽全年稅後盈餘為102.05億元，其中中信銀行2017年淨利息及手續費收入穩健，資本市場業務受惠於股、匯市及利率波動，操作績效優異，整體銀行全年稅後盈餘較2016年成長30%。

此外，銀行資產品質持續優化，截至2017年12月底，中信銀行合併逾期放款比率（含東京之星）下降至0.41%，合併呆帳覆蓋率（含東京之星）提升至306.66 %，風險控管十分穩健。

對於今年經濟展望，邱雅玲指出，根據內部研究顯示，全球景氣是在增溫，通膨也有溫和上揚趨勢，全球需求增加，也支撐整個貿易動能往上，景氣在一個適度擴張的情況，主要國家央行也撤除寬鬆貨幣政策，市場預期美國升息速度會加快，估計今年會升息3至4次。

至於台灣，由於是出口導向國家，受惠出口上揚，經濟也在成長狀況，去年經濟成長率2.9%，今年則有上看3%的可能，去年物價較低，今年主計總處也上修，看起來通膨有上升趨勢，因此，不排除央行有升息的可能性。

匯率部分，邱雅玲說，中信銀行預估今年上半年新台幣兌美元在29元至29.5元之間，但因美國貿易保護主義關係，亞洲貨幣會承受升值壓力，今年新台幣匯率波動風險有加大的可能性。

邱雅玲進一步分析，雖然美國稅改及升息使資金回流美國，新台幣在這情況沒有走強的情況，但因還有美國貿易保護主義問題，因此，亞洲貨幣有升值壓力存在，也由於這兩股力量的拉扯，不知誰會贏，因此，匯率及金融市場波動程度會比去年高，不確定性是存在的。