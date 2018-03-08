人體第二層肌膚　以「布」創作喚起親密回憶

本次展覽主題為「Cloth and close--會說話的布，我們的親密回憶」，Colth不單只是代表一件衣物，而是一種可以轉變自身模樣、保護自我甚至可以創造自我的第二層肌膚，它和個人有著各自私密的關聯，可以是包裹的一塊安全毯，或是一件被我們擁抱的布偶衣。展出作品其中有三件為裝置藝術，以柔軟的布料縫製成各種造型的玩偶，搭配多元色彩及小朋友富有童趣的彩繪，營造出繽紛且溫暖的氛圍，以柔軟的布料製作而成的作品，也給人容易親近的體驗。

國立虎尾科技大學藝術中心今（8）日上午舉辦「Cloth and close--會說話的布，我們的親密回憶」創作聯展開幕茶會，展覽內容由畢業於國立台南藝術大學應用藝術研究所的藝術家李亭怡，帶領著27位小朋友一同進行創作，以「會說話的布-我們的親密回憶」為主題，將最貼近我們身體及日常生活的材料「布」作為創作主軸，訴說關於感知與記憶的經歷。

藝術家李亭怡畢業於國立台南藝術大學應用藝術研究所，長期致力於藝術教育，曾擔任多所小學的專案藝術老師，並設立「停停群島工作室」，擅長以我們最熟知也最親近的布料進行創作，她認為眼睛可以閉起來不看見，耳朵可以摀起來不聽見，鼻子可以捏著不聞見，嘴巴可以閉起來不發聲，但我們卻無法關閉我們的觸覺去感受一切，而「布」作為一種媒介親密卻也廣泛地和我們產生不一樣的記憶和回憶，如同人的第二層肌膚。從孩童時期就陪伴我們的許多布偶及被子，也常被人們當作最珍貴的物品珍藏，於是她帶領著工作室裡的孩童，一同創作了屬於自己記憶的布偶，以最純真的語彙，呈現出富有童趣且意義深遠的裝置藝術作品。

展覽中體驗的互動作品，是讓每一個參與展出的人都可以共同進行創作，創作聯展作品名稱：為她織一件，大家可以挑選喜歡的布條顏色，體驗上下穿梭、經緯交織的節奏。

「會說話的布-我們的親密回憶」展出自即日起至3月22日(四)，地點在虎尾科大第二校區綜三館一樓展覽室，歡迎各界蒞臨參觀。



▲創作聯展作品名稱「會說話的布」，邀請大家共同進行創作，也讓作品充滿溫度。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.08）