加強控管 日本當局暫關2加密貨幣交易所

（中央社東京8日綜合外電報導）繼日本加密貨幣交易所Coincheck年初遭駭客竊走數億美元虛擬貨幣，引發日本當局對加密貨幣業務加強控管，日本金融廳今天下令，兩間虛擬貨幣交易所必須停業一個月。

法新社報導，日本金融廳（FSA）發布聲明表示，已命令總部在橫濱的FSHO交易所和總部在名古屋的BitStation交易所，即日起暫停營運一個月。

日本金融廳指稱，FSHO「並無適當的交易監視系統，也未提供員工訓練」。而Bit Station則有一名員工「將客戶存放的數位貨幣轉作私人用途」。