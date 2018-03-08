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加強控管 日本當局暫關2加密貨幣交易所

中央社2018/03/08 16:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京8日綜合外電報導）繼日本加密貨幣交易所Coincheck年初遭駭客竊走數億美元虛擬貨幣，引發日本當局對加密貨幣業務加強控管，日本金融廳今天下令，兩間虛擬貨幣交易所必須停業一個月。

法新社報導，日本金融廳（FSA）發布聲明表示，已命令總部在橫濱的FSHO交易所和總部在名古屋的BitStation交易所，即日起暫停營運一個月。

日本金融廳指稱，FSHO「並無適當的交易監視系統，也未提供員工訓練」。而Bit Station則有一名員工「將客戶存放的數位貨幣轉作私人用途」。

日本金融廳同時下令，Coincheck在內的另5家交易所必須改善業務行為。

Coincheck今年1月底遭駭客竊取價值5億3000萬美元（約新台幣155億元）的加密貨幣新經幣（NEM），規模在這類竊案中數一數二，當局2月並對交易所辦公室進行搜索。Coincheck已在1月遭到監管處罰。

Coincheck曾表示，將償還約4億美元給所有受害26萬名客戶，但如何及何時償還則不清楚。包括2家企業和5名個人的7名客戶，已在2月對Coincheck提出告訴。

Coincheck遭駭後，日本政府祭出新規則，要求加密貨幣交易所必須取得金融廳核發的執照。

據信日本有多達1萬商家接受比特幣支付，日本主要比特幣交易所bitFlyer在2017年11月時，用戶總數已突破100萬。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070308

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