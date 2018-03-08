超商成行動支付普及關鍵　國發會擬加強推廣應用

根據統計，台灣民眾目前在便利商店用非現金支付的比例已超過20%，為加速行動支付普及，國發會今（8）日表示，過去半年來已擇定醫院、加油站、公共服務等應用場域擴大行動支付應用，接下來要針對便利商店加強推廣。
為了加速行動支付的普及程度，國發會日前召開「行動支付跨部會研商第3次會議」，就擴大行動支付應用場域進行討論，國發會主委陳美伶表示，過去半年來已擇定醫院、加油站、公共服務等應用場域，接下來要針對便利商店加強推廣。
根據調查，便利商店是行動支付用戶最常使用的場域，也將是行動支付普及的關鍵，目前民眾在便利商店使用非現金支付的比例已超過20%。國發會指出，未來會請經濟部積極規畫與業者合作，並結合國內重大節慶活動，擴大推廣行動支付體驗，也會請財政部協助擴大整合電子發票條碼及支付條碼等系統，讓民眾可以一次完成支付及發票歸戶，提高使用行動支付的便利性。
國發會指出，為了讓國際旅客體驗台灣行動生活的便利性，這次會議也請桃園機場捷運公司加速導入行動支付，以配合重要國際性活動的舉辦，擴大國際宣傳效果；此外，針對資安部分，國發會則強調，行動支付發展除了前端的消費者體驗、感應式刷卡機的布建之外，後端的金流串接、資訊安全也十分重要，因此會議中也特別邀請專注發展代碼化技術的台景達公司TaiPay，以及提供金流串接服務的喬睿科技公司Tap Pay分享行動支付推動經驗，期加強交流並掌握業界發展情形。