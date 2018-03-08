13%優存要被砍　台土輸銀工會聯合抗議　財部這麼回應

由於不滿國營行庫13%優存改革，台灣銀行、土地銀行及中國輸出入銀行工會8日出面抗議，強調不接受財政部未與工會協商即片面提出方案，並應提出具體配套。對此，財政部也回應，近期內將與國營銀行工會盡速協商，預定3月底前充分溝通後，陳報行政院核定，共創雙贏局面。

財政部近日邀集台銀、土銀與輸銀3家國營行庫董總開會，討論國營行庫13%優存，擬出初步方案，3家國營行庫退休員工的13%優惠將逐年調降至6%，並設定最低生活保障，即以300萬元為分界點，300萬元以內仍可維持13%，超過300萬元部分，擬分6年調降，第7年將降至6%。