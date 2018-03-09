軍武》四度流標　國艦國造「鴻運計畫」由台船得標

海軍向來編制兩艘船塢登陸艦（LSD），雖然在1999年獲得了一艘美國除役的安克拉治(Anchorage class)級船塢登陸艦，命名為「旭海號」(LSD-193)，但是沒有後續引進計畫，在二戰時期建造的中正號除役後，僅剩旭海號擔負運輸大任。因此海軍司令部 2016 年 3 月正式公布「新型兩棲船塢運輸艦技術服務案」招標公告，正式展開下一代船塢運輸艦的前置作業。

經過四度流標後，海軍代號「鴻運計畫」的兩棲船塢登陸艦建造案，確定由台灣國際造船得標，海軍預計 2021 年獲得首艘新登陸艦。

2017 年 4 月，代號「鴻運計畫」的招商工作開始，卻一直不順利。2017 年 4 月 12 日至 5 月 10 日起首度對外公告招商，但是卻因為國內造船廠認為無利潤可言，無廠商投標而撤案；6 月 21 日至 7 月 10 日進行二度招商，卻只有中信造船一家投標，不符「政府採購法」規定必須三家以上合格廠商投標的規範，以流標收場。

2017 年 7 月 12 日，國防部再度公告招商，這次可不受「政府採購法」三家廠商投標的條款限制，但是仍僅有中信造船投標，之後審查中信計畫書時，發現所提裝備系統缺項，不符招標規範，因此被判定為資格不符，導致「鴻運計畫」的招商第三度流標；2018年 1 月 19 日國防部第四度招標，將預算提升到 46 億餘元，但最後竟仍流標收場。一再流標被視為蔡英文政府「國艦國造」一大打擊，國防部因而在 3 月 1 日緊急舉行第五度招標，由台船得標，得標金額為 46 億 3576 萬元。

2016年5月17日，對外開放的「左營海軍故事館」中，首度展出了海軍規劃的新型兩棲船塢登陸艦模型。新登陸艦噸位約 1 萬噸，動力系統為二具德國 MTU 20V 8000 柴油機、可載運 250 名士兵、UH-60M 黑鷹直升機 2 架、甲板可停放一架 CH-47SD 運輸直升機、AAV7 兩棲突擊車 9 輛。武裝則為匿蹤構型 76 快砲一門、方陣近迫防衛系統二門、四聯裝天劍二型防空飛彈發射器二具。