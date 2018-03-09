NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒大陸
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
全球

軍武》美國不可靠！南韓國產戰機向歐洲找技術支援

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/09 21:00
▲在巴黎航空展中，MBDA集團展出流星（Meteor）中程空對空飛彈。（圖／達志影像／美聯社）
▲在巴黎航空展中，MBDA集團展出流星（Meteor）中程空對空飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

由於遲遲得不到美國輸出許可，南韓計劃發展中的下一代戰機 KF-X 打算向歐洲軍火商尋求協助，引進歐洲 MBDA 集團的流星（Meteor）中程空對空飛彈技術加以生產。

根據美國「國防新聞」(Defnse News)網站報導，KF-X 的空對空飛彈原本打算引進美國技術，南韓國防部防衛產業廳( Defense Acquisition Program Administration，DAPA )向美國雷神( Raytheon )公司探詢，希望引進 AIM-120 先進中程空對空飛彈與 AIM-9X 響尾蛇飛彈。但是一位匿名的 DAPD 官員指出，雷神遲遲未獲得美國政府的輸出許可。

DAPA 轉而向歐洲 MBDA 集團尋求支援，洽談引進流星中程空對空飛彈。DAPA 官員表示，目前不知道 MBDA 提供的技術轉移會到何種程度。

為了取代 F-4 與 F-5 戰機，南韓國防部 2016 年提出 KF-X 計畫，由韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries，KAI）帶頭發展新一代戰機，印尼政府也出資 80 億美元參與研發計畫。預計 2021 年製造 6 架原型機，2032年服役，生產 120 架戰機。KF-X Block 2預計設置有內置彈倉、KF-X Block 3則具有可以和 F-35 隱形戰機相比的雷達匿蹤能力。

KF-X 的美國合作夥伴為洛克希德馬丁( Lockheed Martin )公司，南韓政府希望透過洛馬獲得美國政府同意輸出有源電子掃描陣( AESA )雷達等關鍵技術，但是卻遭到美國政府拒絕。

在美國不提供雷達在內的四個關鍵技術後，DAPA 轉而向歐洲廠商尋求援助，瑞典紳寶公司( SAAB )已確定協助 KF-X 的雷達開發和性能評估。


▲南韓研發中的下一代戰機KF-X，外型類似縮小版本的F-22隱形戰機。（圖／翻攝自DAPA)

關鍵字kf-x隱形戰機流星飛彈saab軍火商
新手爸太緊張　陪女友待產竟暈倒金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan