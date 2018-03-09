軍武》美國不可靠！南韓國產戰機向歐洲找技術支援

根據美國「國防新聞」(Defnse News)網站報導，KF-X 的空對空飛彈原本打算引進美國技術，南韓國防部防衛產業廳( Defense Acquisition Program Administration，DAPA )向美國雷神( Raytheon )公司探詢，希望引進 AIM-120 先進中程空對空飛彈與 AIM-9X 響尾蛇飛彈。但是一位匿名的 DAPD 官員指出，雷神遲遲未獲得美國政府的輸出許可。

由於遲遲得不到美國輸出許可，南韓計劃發展中的下一代戰機 KF-X 打算向歐洲軍火商尋求協助，引進歐洲 MBDA 集團的流星（Meteor）中程空對空飛彈技術加以生產。

DAPA 轉而向歐洲 MBDA 集團尋求支援，洽談引進流星中程空對空飛彈。DAPA 官員表示，目前不知道 MBDA 提供的技術轉移會到何種程度。

為了取代 F-4 與 F-5 戰機，南韓國防部 2016 年提出 KF-X 計畫，由韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries，KAI）帶頭發展新一代戰機，印尼政府也出資 80 億美元參與研發計畫。預計 2021 年製造 6 架原型機，2032年服役，生產 120 架戰機。KF-X Block 2預計設置有內置彈倉、KF-X Block 3則具有可以和 F-35 隱形戰機相比的雷達匿蹤能力。

KF-X 的美國合作夥伴為洛克希德馬丁( Lockheed Martin )公司，南韓政府希望透過洛馬獲得美國政府同意輸出有源電子掃描陣( AESA )雷達等關鍵技術，但是卻遭到美國政府拒絕。

在美國不提供雷達在內的四個關鍵技術後，DAPA 轉而向歐洲廠商尋求援助，瑞典紳寶公司( SAAB )已確定協助 KF-X 的雷達開發和性能評估。



▲南韓研發中的下一代戰機KF-X，外型類似縮小版本的F-22隱形戰機。（圖／翻攝自DAPA)