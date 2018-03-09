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影／比特幣購大麻種子　警查獲毒品市價約3600萬元

記者鄧力軍／台中報導2018/03/09 18:21

張姓及廖姓男子從電腦網站學習大麻種植技術，並以比特幣從國外網站購買大麻種子，於雲林縣住處進行室內栽植且順切收成；刑事警察局偵查第八大隊偵三隊南下逮捕兩嫌名張廖兩人，起出大麻植株81株、大麻成品1批、大麻種子105顆、大麻烘乾吊掛設備、大麻照射燈具、定時器、土壤ph值檢測器、CO2鋼瓶等証物。成品市值約3600萬元。

刑事局偵查第八大隊偵三隊先前偵辦破獲大麻製造工廠，經向上溯源，發現廖、張嫌涉嫌重大，經報請臺灣雲林地方法院檢察署(勤股)檢察官吳文城指揮偵辦，長期埋伏蒐證， 8日南下雲林縣執行搜索，當場查獲相關證物。

據調查，廖嫌以比特幣於國外大麻種子網站購入大麻種子後，由張嫌從網路上查詢學習種植及製造大麻的技術負責種植，利用定時器、電風扇、CO2鋼瓶、土壤酸鹼檢測器等設備，讓密室保持良好的通風及合適的溼度。收成後再由廖嫌進行販售。查獲的大麻毒品，若以每株大麻毒品可獲得300公克成品，1公克價值新臺幣1500元，本次查獲毒品市價約3600萬餘元。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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關鍵字大麻比特幣
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