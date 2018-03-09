影／綠營大將邱楹棟　全心投入蕭淑麗團隊

嘉義市市議會議長蕭淑麗於9日上午召開記者會宣布延攬綠營大將邱楹棟，擔任嘉義市議會機要祕書。蕭淑麗表示，因長期關懷弱勢而熟識邱楹棟，幾次與邱楹棟談及投入更多的資源關懷嘉義市弱勢朋友的時候，發現邱楹棟為人古道熱腸，尤其談到對於嘉義市市政建設的推動，邱楹棟既有打造幸福嘉義的想法更有吸引年輕人返鄉發展的理念，因看重邱楹棟對市政建設有想法有抱負、為人熱心富正義感、處事圓融、溝通能力強、廣結善緣、政治經歷豐富、公共關係嫻熟，三顧茅廬多次拜訪邱楹棟，希望延攬為其機要祕書。

蕭淑麗指出，機要祕書為機關首長左右手，對外代表議長對內協助議長處理議政事務，其角色功能甚為重要；邱楹棟目前受聘嘉義市嘉邑行善團擔任義務性行政顧問一職，長期深入地方關懷弱勢為愛鋪路，亦曾任涂醒哲立委時期辦公室主任、後援會長、競選市長時期的副總幹事及嘉義市小英之友會副會長，更是許家班張文英市長的機要祕書；基於用人唯才、不分黨派、只看專業，不論顏色，期勉邱楹棟發揮所長與她共同打拚，為營造美麗幸福新嘉義努力。