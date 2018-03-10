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嘉義南非文化祭　體驗異國濃濃風情

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/10 19:40
▲首次在嘉義舉辦的南非文化祭正式啟動。（圖／記者郭政隆攝影2018.3.10）
▲首次在嘉義舉辦的南非文化祭正式啟動。（圖／記者郭政隆攝影2018.3.10）

首次在嘉義舉辦的南非文化祭，10日在嘉義市運三棒球場正式啟動，這項由旅居嘉義的南非籍夫妻Duane及Mary所發起的活動，現場除有30攤的南非傳統美食、飲料及其它商品讓民眾選購及享用，同時還有板球、橄欖球賽各項運動及文化活動的互動學習，晚間並有6個南非知名樂團現場演奏，要讓民眾們更加了解南非文化的內涵，嘉義市長涂醒哲也特別前往體驗這項異國風情。

目前居住於台灣的南非籍住民約有800人，涂醒哲表示，南非是一個民族熔爐，台灣亦是多元文化，嘉義市的居住人口密度為全台第二，當中新住民約有5000人，嘉義人尊重不同族群的文化，而新住民也帶來完全不同的文化體驗，感謝他們將母國文化帶進來，讓嘉義的文化風景更美。

活躍於現場的范儷瓊是南非文化祭的三位推手之一，她是道地嘉義人，她與她法國籍的藝術家齊方斯（Toph Chevance）先生，兩個人在嘉義市找到一間檜木古厝，花費一年多的時間修復，成為兼具古典又現代的藝文餐飲空間，平常就聚集了很多國內外好朋友。

另外兩位主辦人Du ane 和Mary 是一對南非夫妻，他們原本不相識，在嘉義從事英語教學後而交往、相戀、結婚，並在嘉義居住已有14年之久，而基於對南非與第二家鄉台灣的熱愛，決定靠民間力量自辦南非文化祭，把南非與嘉義「送做堆」讓外國朋友更親近台灣，讓嘉義鄉親愛上南非的點滴。

關鍵字南非文化祭運三棒球場范儷瓊涂醒哲
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