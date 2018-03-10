影／八掌溪畔黃金花海　涂醒哲客串微電影宣傳

連續幾天的陰冷後，終於在這周末重見蔚藍晴穹，賞花民眾也趁此晴和的好天氣，一家和樂的漫步於堤防道上，嘉義市政府搭配黃金花海規劃了4場音樂演出，周六上午10時，由珍愛樂團演唱民歌組曲，下午4時則由來自雲林的麵包合唱團3位吉他手現場演出，周日（11日）上午10時珍愛樂團將帶來精彩的流行音樂與西洋歌曲，周日下午3時，則由R54薩克斯風樂團現場吹奏，同時市府並貼心地在現場準備傘座遮陽，方便民眾駐足聽歌，民眾輕鬆跟著和唱，現場氣氛愉快。

八掌溪畔的黃金風鈴木，盛開黃花隨著春風搖曳，為嘉義市民增添一處賞花、休閒的好景點，現該位址不但成為打卡的熱點，花況也常常成為網友們互通消息的話題，特別在風和日麗的假日，更可見許多民眾帶著家人，持相機、手機，拍下一年一度美不勝收的黃金花海。

為行銷嘉義市的美，嘉義市府特地安排於賞花季時，在花道堤防拍攝微電影，除了原有的劇組人員，嘉義市長涂醒哲也客串於茶席中配合品茗演出，隨後，涂醒哲並向賞花民眾們親切問候，同時也邀與路過的老先生們席坐交談，在互動中，正表現出其親民的一面。

嘉義市政府觀光新聞處處長黃緒信表示，雖然黃金風鈴木的花期不長，已逐漸進入尾聲，但也因為黃花盛開，讓大家有機會親近八掌溪河岸，關心我們的環境；下周末3月17日、18日將在吳鳳堤防上邀集50攤友善小農市集，歌手高閑至、達卡鬧以及農村武裝青年樂團也會現場演出，再搭配生態以及水文風情導覽，要讓大家透過賞花活動，更認識黃花風鈴木與八掌溪。

黃緒信說，花期短短，但珍惜環境是我們久續的任務；民眾可以到「嘉義行旅」臉書預約下周活動導覽就送友善小農神秘好禮，活動兩天現場在「嘉義行旅」臉書按讚打卡還有免費禮物可以拿，現場每一個攤位都是經過嚴選的友善小農，另外還有手作文創的攤位，民眾可以把握最後賞花時節，逛市集找良心好物，參加活動拿免費好禮。