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政治

名家論壇》王時齊／北農事件中真正神隱的是？

文／王時齊2018/03/13 08:00
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧（中）8日在台北農產運銷公司主持「因應休市之說明與3月8日整體拍賣情形報告」，圖左為農糧署副署長蘇茂祥，右為台北市市場處處長許玄謀。中央社記者張皓安攝 107年3月8日
▲台北農產運銷公司總經理吳音寧（中）8日在台北農產運銷公司主持「因應休市之說明與3月8日整體拍賣情形報告」，圖左為農糧署副署長蘇茂祥，右為台北市市場處處長許玄謀。中央社記者張皓安攝 107年3月8日

台北農產運銷公司真是個是非之地。去年上半年，中央和台北市才為了北農的人事安排，鬧得不可開交；沒想到隔了半年多，又為了春節前後三個連續休市，導致產銷失調、菜賤傷農，身兼董事長的副市長竟和總經理當面吵架，吵得比元宵燈會還熱鬧，真是莫名其妙。

本來只是產銷失衡的問題，應該儘快調度生產地與消費地的產量，儘快穩定價格。但在這個事件中，我們領教了政治人物高明的卸責術。當問題還沒解決的時候，市府已經和北農切割，以凌厲的媒體操作，上演一場「獵巫」的情節，用力凸顯總經理吳音寧的「神隱」，讓看電視報紙但不求甚解的市民，以為總經理的神隱就是一切問題的根源。

事實上，根本不是。

這次的產銷失調的原因，其實並不複雜，第一是自然因素，農作物因為氣候變暖長成加快，產量超過預期，這個問題考驗政府的應變措施。第二則是人為因素，就是北農在短期內連續三個市場休市的決策，史無前例的搞法，絲毫不考量這對菜農的嚴重衝擊。

自然因素不可預測，但人為因素絕對有追究的必要，畢竟誰做的決定，誰就該負起責任，道理就是這麼簡單。根據媒體的披露，誇張的密集連休，是在去年七月的會議上，由市府市場處的一位科長主持會議決定的。在這場會議中，北農公司的代表反對、菜農也表示反對，但這位主持會議的市場處官員在其他與會的肉商壓力下，就這樣裁示了這個明知會出事的決議。

科長很小，頂不住壓力很正常。真正「神隱」的，應該是當時應該出來主持大局的市場處處長許玄謀。許玄謀在市場處，從最基層的管理員一路做到副處長，最後被柯文哲拔擢為處長。一個這樣資歷的人，應該是經驗老道、很有肩膀才對。但為何他在這一次的危機中毫無知覺，對於自己身為主管機關絲毫沒有愧疚，然後開記者會時躲在副市長背後放砲？不用被檢討責任？

另一個神隱的，就是北農董事長陳景峻。這樣講也許有點奇怪，因為大家都看到陳景峻出來開記者會罵人。但是陳景峻的記者會上，他的角色比較偏向是幫柯市長做危機管控的副市長，在第一時間砲打中央沒有未雨稠繆、砲轟北農總經理吳音寧神隱，他不但沒有檢討市場處該負起什麼責任，更講得好像董事長和北農的火燒眉毛一點關係都沒有。

陳景峻自己就是北農董事長，如果北農公司真的殆忽職守，負責督導北農的副市長兼北農董事長，不能只有一句「總經理制」就完全卸責，整起事件中，陳景峻沒有一點承擔責任的肩膀，只有展現切割的能力，把所有責任通通往外推。 

陳景峻在砲打中央時，中央農委會其實正忙著在幫北農連續休假的決策善後。農委會跟這個休市的決策其實根本無關，但北農拉屎，農委會要負責擦屁股，擦不乾淨還被人嫌，只能說有夠悲情。

坦白說，這件事情口水多到令人厭煩。還沒解決農民的問題前，獵巫的獵巫、嗆聲的嗆聲、罵人的罵人，沒有講話在解決問題的反而變成眾矢之的。

吳音寧的確是嫩，嫩到以為只要好好做事就不必理會政治生態，錯失第一時間出面掌握詮釋權的機會，最後吃了大虧，當然必須承擔外界批評。還好在農委會的協處下，3月8日市場一開市，蔬果到貨量未如外界擔憂暴增、價格也還算平穩，終於讓整起風波告一段落，但吳音寧已經身受重傷。這也證明了想要做點事，終究不能只靠理念，更要多點政治敏感度，否則還沒做出事情就陣亡也是白搭。

推卸政治責任，政治人物都會；可是解決農業問題，不是每個政治人物都會。農業問題盤根錯節，從產地作物生產量的預警調配，銷售端的價格掌握以及全國配貨量的調整，長期的批發市場承銷問題，都需要細緻的安排。如果我們縱容政治人物的口水把事實淹沒，等到下次再發生問題時，就會發現口水只會滋長政客的操作能力，卻無法讓我們的農業制度更加健全，問題永遠不會解決。

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇台北農產運銷公司北農市場處吳音寧陳景峻農產運銷
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