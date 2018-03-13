名家論壇》王時齊／北農事件中真正神隱的是？

本來只是產銷失衡的問題，應該儘快調度生產地與消費地的產量，儘快穩定價格。但在這個事件中，我們領教了政治人物高明的卸責術。當問題還沒解決的時候，市府已經和北農切割，以凌厲的媒體操作，上演一場「獵巫」的情節，用力凸顯總經理吳音寧的「神隱」，讓看電視報紙但不求甚解的市民，以為總經理的神隱就是一切問題的根源。

台北農產運銷公司真是個是非之地。去年上半年，中央和台北市才為了北農的人事安排，鬧得不可開交；沒想到隔了半年多，又為了春節前後三個連續休市，導致產銷失調、菜賤傷農，身兼董事長的副市長竟和總經理當面吵架，吵得比元宵燈會還熱鬧，真是莫名其妙。

事實上，根本不是。

這次的產銷失調的原因，其實並不複雜，第一是自然因素，農作物因為氣候變暖長成加快，產量超過預期，這個問題考驗政府的應變措施。第二則是人為因素，就是北農在短期內連續三個市場休市的決策，史無前例的搞法，絲毫不考量這對菜農的嚴重衝擊。

自然因素不可預測，但人為因素絕對有追究的必要，畢竟誰做的決定，誰就該負起責任，道理就是這麼簡單。根據媒體的披露，誇張的密集連休，是在去年七月的會議上，由市府市場處的一位科長主持會議決定的。在這場會議中，北農公司的代表反對、菜農也表示反對，但這位主持會議的市場處官員在其他與會的肉商壓力下，就這樣裁示了這個明知會出事的決議。

科長很小，頂不住壓力很正常。真正「神隱」的，應該是當時應該出來主持大局的市場處處長許玄謀。許玄謀在市場處，從最基層的管理員一路做到副處長，最後被柯文哲拔擢為處長。一個這樣資歷的人，應該是經驗老道、很有肩膀才對。但為何他在這一次的危機中毫無知覺，對於自己身為主管機關絲毫沒有愧疚，然後開記者會時躲在副市長背後放砲？不用被檢討責任？

另一個神隱的，就是北農董事長陳景峻。這樣講也許有點奇怪，因為大家都看到陳景峻出來開記者會罵人。但是陳景峻的記者會上，他的角色比較偏向是幫柯市長做危機管控的副市長，在第一時間砲打中央沒有未雨稠繆、砲轟北農總經理吳音寧神隱，他不但沒有檢討市場處該負起什麼責任，更講得好像董事長和北農的火燒眉毛一點關係都沒有。

陳景峻自己就是北農董事長，如果北農公司真的殆忽職守，負責督導北農的副市長兼北農董事長，不能只有一句「總經理制」就完全卸責，整起事件中，陳景峻沒有一點承擔責任的肩膀，只有展現切割的能力，把所有責任通通往外推。

陳景峻在砲打中央時，中央農委會其實正忙著在幫北農連續休假的決策善後。農委會跟這個休市的決策其實根本無關，但北農拉屎，農委會要負責擦屁股，擦不乾淨還被人嫌，只能說有夠悲情。

坦白說，這件事情口水多到令人厭煩。還沒解決農民的問題前，獵巫的獵巫、嗆聲的嗆聲、罵人的罵人，沒有講話在解決問題的反而變成眾矢之的。

吳音寧的確是嫩，嫩到以為只要好好做事就不必理會政治生態，錯失第一時間出面掌握詮釋權的機會，最後吃了大虧，當然必須承擔外界批評。還好在農委會的協處下，3月8日市場一開市，蔬果到貨量未如外界擔憂暴增、價格也還算平穩，終於讓整起風波告一段落，但吳音寧已經身受重傷。這也證明了想要做點事，終究不能只靠理念，更要多點政治敏感度，否則還沒做出事情就陣亡也是白搭。

推卸政治責任，政治人物都會；可是解決農業問題，不是每個政治人物都會。農業問題盤根錯節，從產地作物生產量的預警調配，銷售端的價格掌握以及全國配貨量的調整，長期的批發市場承銷問題，都需要細緻的安排。如果我們縱容政治人物的口水把事實淹沒，等到下次再發生問題時，就會發現口水只會滋長政客的操作能力，卻無法讓我們的農業制度更加健全，問題永遠不會解決。

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com