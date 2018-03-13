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香港海洋公園變身超嗨夜店　百款美酒暢飲10天限定

記者陳致宇／台北報導2018/03/13 19:46
▲香港海洋公園變身夜店，最低門票港幣50元起就能暢飲多款啤酒。（圖／香港海洋公園）
▲香港海洋公園變身夜店，最低門票港幣50元起就能暢飲多款啤酒。（圖／香港海洋公園）

2017 年香港海洋公園首度以清酒為主題，舉辦夜間派對獲得好評，今年再推出「歌酒節 2018 」，匯集多款世界知名啤酒及佳餚，還邀請香港人氣歌手和樂隊帶來精彩表演，將整個園區打造成超嗨夜間盛會。


▲香港海洋公園推出「歌酒節2018」，將整個園區打造成超嗨夜間盛會。（圖／香港海洋公園）

活動僅在 3 月 10 至 11 日、 3 月 17 至 18 日、 3 月 24 至 25 日、 3 月 30 至 4 月 2 日等10天舉辦，晚上 6 點 30 分準時登場，最低門票港幣 50 元起，就可以拿著附贈的啤酒杯，開始在園區內暢飲超過百款的精釀啤酒及美食。


▲知名啤酒達人推薦「香橙雪糕奶油啤酒」，只限於園區內獨家販售。（圖／香港海洋公園）

香港啤酒達人兼釀酒師黃思偉特別推薦一款在地啤酒品牌 HEROES BEER CO. ，以兒時回憶中的香橙雪糕創作出「香橙雪糕奶油啤酒」，混合柑橘及香草，滋味酸甜得宜、入口清新滑順，只限於園區內獨家販售。


▲香港星級名廚陳國強帶來結合川、魯、粵及淮揚中菜四大派系的頂級晚宴。（圖／香港海洋公園）

美食當然也是活動重點，將由香港星級名廚陳國強帶來頂級晚宴，結合川、魯、粵及淮揚中菜四大派系，令人耳目一新。此外，舉辦活動的每個晚上將各有兩場香港狂熱音樂會，邀請知名歌手及樂團帶來人精彩表演。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字香港海洋公園啤酒門票美食歌酒節
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