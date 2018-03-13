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政治

名家論壇》江雅綺／太平雲梯與寶可夢燈會數位小兵立大功

文／江雅綺2018/03/13 21:58
▲到2018台灣燈會現場，不只可以欣賞美麗燈景，更能同時享受Pokémon GO「寶可夢」的遊戲樂趣！（圖／嘉義縣政府提供)
▲到2018台灣燈會現場，不只可以欣賞美麗燈景，更能同時享受Pokémon GO「寶可夢」的遊戲樂趣！（圖／嘉義縣政府提供)

傳統民俗活動和虛擬實境遊戲，乍看之下很衝突，但今年的嘉義燈會讓兩者配在一起，不但一點都不違和，還成為數位觀光的熱門題材。不過，許多媒體報導或評論，都把重心放在寶可夢身上，贊成者認為嘉義縣府和寶可夢談成合作吸引人潮，是成功的數位觀光; 反對者則認為寶可夢是日本題材，台灣應發展在地的文化元素。但對筆者而言，這次燈會最令人耳目一新的地方，並非問世早就好一陣子的寶可夢，而是地方政府在資源極度有限的情況下，如何善用數位能力，讓活動效益極大化。

例如，此次嘉義燈會吸引到的寶可夢玩家就多達50萬人，而整個燈會期間前來的遊客總數則超過1千萬人。同樣數位小兵立大功的例子，筆者印象深刻的還有2017年的太平雲梯影片。影片中，戴太陽眼鏡的小花縣長，與1名穿西裝的縣府男員工，合演1分多鐘「嘉義有嘻哈之小花のFreestyle」，小花縣長如跳針般、一再重覆說「太平雲梯有夠高、全長超過280」，讓網友笑說像念經。影片一出，立即在社交網站上創造話題，總共創造了74萬次的點擊率，全台民眾因此知道太平雲梯的存在與即將完成啟用的消息。

據嘉義縣負責網路行銷的人力發展所所長劉志偉表示，這段刻意創造違和感的宣傳片，從發想、影音、文字、到剪輯，全數由縣府內員工自行搞定。而以現今市場行情來說，通常網路公關公司代為行銷，1次點擊率的成本約30元，而這還不包括影片拍攝製作費用。換句話說，縣府並未花任何1毛錢，卻創造了高達2千多萬的廣告效益。

當然，許多論者均曾從環境生態、人文地景或在地文化等面向，批評地方政府對觀光規劃的不足。不過，即使不贊成舉辦燈會的人們，恐怕也不得不同意，當活動開始，超過千萬人潮於短時間的湧入時，交通問題的紓解，大批工作人員的差勤管理與用餐，流動廁所的配置，各項物資的配送與清運，或甚至是展場基地的整理與水電、網路的配置等工作，這些都涉及到不同部門間的協調整合，對資源有限的地方政府而言，更是一大考驗。

此次燈會也積極使用數位工具(如大數據分析)，作為燈會治理的主架構。例如，縣府用十多萬元建置一套完整的志工與貴賓管理系統，讓志工得以自行上網登錄排班，還有簡訊與Line訊息，提醒隔天值班時間，省下許多橫向溝通成本。同時更搭配悠遊卡的使用，管控志工的差勤與用餐，最後頒發精確的志工服務時數…等。從這點而言，嘉義燈會的最大意義，或許不在於未來燈會該存該廢、或主題應該是日本寶可夢、還是雲林布袋戲，而更在於一個人口偏老、收入偏窮的縣市，如何力克資源落差，展現數位治理

數位國家，始於數位縣市；數位經濟，奠基於數位能力。在太平雲梯與寶可夢燈會的例子中，我們看到地方政府在資源有限的環境下，如何善用數位工具，小兵立大功。

●作者：江雅綺／國立台北科技大學智財所副教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇太平雲梯寶可夢燈會數位經濟數位觀光
共軍飛彈來襲　國軍將用簡訊通知

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