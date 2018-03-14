這幾瓶紅到歐洲　台灣品牌獲全球美妝大獎9項提名

2018全球美妝大獎(Pure Beauty Global Awards)預計在世界知名的奢華之都-杜拜舉行，Venus Skin維納斯美顏生技有限公司將與世界一流美妝品牌及時尚名媛一同出席這場盛宴。Venus Skin維納斯發言人表示，該品牌的產品經得起世界級專家的檢驗，伴隨著最貼心的服務來回饋消費者，這次獲得2018全球美妝大獎的9項提名對該品牌是很大的鼓舞，讓他們對於自我品管的要求更加堅定、更加嚴格，力求把最好的呈現給信任他們的民眾。

堅持百分之百台灣製造的美妝保養品牌Venus Skin維納斯勇闖2018全球美妝大獎(Pure Beauty Global Awards)，獲得高達9項提名，一舉打破該獎項創立以來最高提名數紀錄，讓全世界都看到台灣產品的高水準。不僅如此，英國媒體於2017年美妝大獎(Pure Beauty Awards)專訪時盛讚Venus Skin維納斯為「常勝品牌」(An award-winning brand)，顯示該品牌的產品不只在消費者間打下了好口碑，優良的品質更深獲國際美妝評鑑組織的肯定。



▲堅持百分之百台灣製造的美妝保養品牌Venus Skin維納斯勇闖2018全球美妝大獎(Pure Beauty Global Awards)，獲得高達9項提名。（圖／資料照片）

Venus Skin維納斯已連續兩年獲得歐盟總部所頒發的「世界品質評鑑大賞」金獎，去年也以「奇蹟．粉刺代謝水」榮獲英國美妝大獎的「最佳創新保養品」(Best New Skin Care Treatment)提名，可說是捷報連連。而這次入圍的9個項目中最令人期待的就是「最佳新進國際突破品牌獎」(暫譯，Best New International Breakthrough Brand)，這代表著Venus Skin維納斯不斷創新進步的信念也獲得了認同，讓世界看見台灣品牌的實力及堅持，看到MIT也就是頂尖品質的保證。

秉持著勇於奮鬥的台灣精神，Venus Skin維納斯在去年得到「世界品質評鑑大賞」金、銀兩大獎以及「最佳創新保養品」提名之後，國外代理商的合作邀約紛沓而至，希望可以簽下當地獨家代理權，足見Venus Skin維納斯已在國外消費者間有不小的知名度。在台灣深耕、發跡，Venus Skin維納斯除了讓產品不斷精進，創造更好更安全的保養效果之外，也致力於作為台灣走向國際的領導品牌，讓更多的人以親民的價格享受精品級的保養效果與服務。

Venus Skin維納斯美顏生技有限公司自2009年起就獲獎連連，包含「國家品質保證頂級金牌獎」、「消費者第一品牌獎」、「台灣優良產品金品獎」、FashionGuide華人第一女性時尚美妝傳媒[特優]商品最高榮譽、「台灣製造精品獎」、2016及2017「世界品質評鑑大賞」金、銀兩大獎等多項大獎，獲獎的明星商品往往也是民眾搶購的目標，獎項的肯定加上消費者一致的好評，繼續支持著Venus Skin維納斯研發更好的產品，帶給消費者截然不同的新體驗。