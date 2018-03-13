盧彥澤挑戰近全裸上陣　范少勳直誇：身材好到讓人心動

BL網劇《HIStory2》第二單元《越界》開播後廣受好評，盧彥澤和范少勳在劇中是「性感擔當」，其中盧彥澤在一場淋浴戲，近乎全裸上陣，盧彥澤表示：「這應該是我拍戲以來最大尺度，一開始會擔心自己身材不夠好，我就做了兩個月的密集運動，加強腹肌、胸和肩的線條。」范少勳也誇讚：「彥澤身材比例真的很好，讓人看了很心動。」

問及盧彥澤和范少勳哪場戲NG最多？兩人表示，是在洗澡間的「浴巾戲」，盧彥澤透露：「撿浴巾那場戲是我們NG最多的，除了我的裸露尺度比較大，主要是因為浴巾很難掉，少勳要撿得自然也不容易，後來總共掉了10幾次才成功。」負責撿浴巾的范少勳，更是利用大家放飯時間，勤練撿浴巾。