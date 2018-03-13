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娛樂

盧彥澤挑戰近全裸上陣　范少勳直誇：身材好到讓人心動

記者徐郁雯／台北報導2018/03/14 07:30
▲盧彥澤全裸上陣。（圖／CHOCO TV提供，2018.03.13）
▲盧彥澤全裸上陣。（圖／CHOCO TV提供，2018.03.13）

BL網劇《HIStory2》第二單元《越界》開播後廣受好評，盧彥澤和范少勳在劇中是「性感擔當」，其中盧彥澤在一場淋浴戲，近乎全裸上陣，盧彥澤表示：「這應該是我拍戲以來最大尺度，一開始會擔心自己身材不夠好，我就做了兩個月的密集運動，加強腹肌、胸和肩的線條。」范少勳也誇讚：「彥澤身材比例真的很好，讓人看了很心動。」

問及盧彥澤和范少勳哪場戲NG最多？兩人表示，是在洗澡間的「浴巾戲」，盧彥澤透露：「撿浴巾那場戲是我們NG最多的，除了我的裸露尺度比較大，主要是因為浴巾很難掉，少勳要撿得自然也不容易，後來總共掉了10幾次才成功。」負責撿浴巾的范少勳，更是利用大家放飯時間，勤練撿浴巾。


▲《越界》高顏值配角王毓翔（左起）、許少瑜、章哲銘、謝毅宏備受討論，右為男主角盧彥澤。（圖／CHOCO TV提供，2018.03.13）

范少勳飾演的夏宇豪在劇中個性衝動火爆，個性直來直往，范少勳說：「宇豪其實很像小時候的我，我以前原本是籃球隊，球隊是我很重要的生活重心，但國中時，因為受傷被迫退隊，當時心情很差，認識了一些朋友，就變得很衝動、常常打架，讓家人非常頭痛，後來是因為外公過世前的一句話，要我不要讓媽媽擔心，我才整個改變。」

關鍵字history2盧彥澤范少勳
被媽媽逼要錢　女星不惜露點拍電影《烈愛天堂》導演被列暗殺名單

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