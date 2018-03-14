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郭董天天走一萬步　腰圍瘦了一個拳頭

記者許家禎／台北報導2018/03/14 11:24
▲鴻海集團董事長郭台銘說，現在他天天走一萬步，半年前太太曾馨瑩買的褲子，現在一個拳頭都可以伸進去了，保健身體很有成果！（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.14）
▲鴻海集團董事長郭台銘說，現在他天天走一萬步，半年前太太曾馨瑩買的褲子，現在一個拳頭都可以伸進去了，保健身體很有成果！（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.14）

鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先攜手，今（14）日宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會合作做公益，邀請民眾到超商隨時做雲端智慧健康管理生活。郭董還說，現在他天天走一萬步，半年前太太曾馨瑩買的褲子，現在一個拳頭都可以伸進去了，保健身體很有成果！

郭董夫人曾馨瑩則當起活動健康大使。千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用永齡建置的H2U健康ATM，讓鄰近的社區居民都能夠享受智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。

說到這次合作，媒人就是前行政院長孫運璿的女兒孫璐西教授，她本身是食品安全的專家，當初她在負責千禧之愛健康基金會的時候，推動量測個人健康數據，但卻苦於數據無法儲存雲端甚至分析，因此找上鴻海，而郭董也一口答應。

郭董表示，孫運璿當初擔任行政院長時，帶領民眾從艱苦中走過來，鴻海也樂於做公益，而對統一集團，他更說高清愿創辦人是引領他進入工業總會的貴人，還教他做生意要誠信，三好一公道，到現在還朗朗上口，現在雙方合作一定會讓民眾的生活更好。

郭董指出，多人是失去健康才知道健康的重要，有多少人天天滑手機，卻沒有關心自己與家人的健康。他說今天是白色情人節，一年只有一天，但健康是自己最重要的情人，天天量測健康數據是掌握個人健康的第一步。

他還透露，現在他天天走一萬步，半年前太太曾馨瑩買的褲子，現在一個拳頭都可以伸進去了，保養身體很有成果，邀請民眾也一起加入關心健康的行列，而曾馨瑩也擔任活動健康大使，親自拍攝30秒的公益廣告，示範如何使用H2U健康ATM。

關鍵字鴻海郭台銘曾馨瑩郭董公益智能健康管理
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