影／北港高中繁星上榜52人　2人錄取台大

大學繁星今（14）日放榜，北港高中52位學生上榜，其中22位錄取國立大學，包括台大蔡羽欣、交大李洧丞、政大陳柏勝、台師大蘇祐瑩等，表現出色亮眼。其他如中興、中正、中山、高師、彰師等學校，均有人上榜。加上台灣大學去年底提供「希望入學」管道，照顧弱勢族群就學機會，李虹霏錄取台大社工系後，北港高中已有兩人錄取台大。



▲大學繁星放榜，北港高中52位學生上榜，其中22位錄取國立大學。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.14）

北港鎮長張勝智、家長會長吳政憲、祕書許玉明、建國國中校長林吉城與北港國中校長施協志等貴賓早上來到北港高中，恭賀同學並頒發獎學金，吳政憲更加碼贈送一台電腦給表現優秀的同學。



▲家長會長吳政憲更加碼贈送一台電腦給表現優秀的同學。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.14）

錄取台大哲學系的蔡羽欣，國小即是排球校隊，她表示運動讓她保持體力與永不放棄，幫助她在課業上表現優異。

學測64級分的李洧丞，國中會考1A++進入北高，高中3年不靠補習，完全配合學校教師進度學習，最後交出漂亮的成績單。家計單靠父親吹嗩吶維持的李洧丞，很早就知道唯有讀書考上好學校才能翻身。



▲北港高中校長傅國樑與鎮長張勝智、家長會長吳政憲，頒發獎學金並恭賀同學。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.14）

聽障生王昶勝錄取國立東華大學，他因幼稚園小班時一場意外，造成左耳聽力受損，但他克服身體上的不便，努力跟上學習進度，如願進入國立大學。

北港高中校長傅國樑表示，學校有不少家境境清寒、隔代教養、新住民家庭學生，儘管國中會考成績不出色，但經過不斷努力，在學測、繁星升學中順利率取理想學校，成為學弟妹的最佳典範。



▲北港高中校長傅國樑、鎮長張勝智、會長吳政憲、祕書許玉明、建國國中校長林吉城與北港國中校長施協志等人，恭賀同學並頒發獎學金。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.14）