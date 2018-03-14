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行竊失風摔傷腿　爬行就醫仍被逮

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/14 20:21
▲竊嫌因摔傷雙腿而自行前往醫院就醫。（圖／水上派出所提供2018.3.14）
▲竊嫌因摔傷雙腿而自行前往醫院就醫。（圖／水上派出所提供2018.3.14）

嘉義縣警察局水上分局水上派出所警員殷士詠於13日下午執行巡邏勤務時，突接獲嘉義縣水上鄉水上村店興街住戶報案指出該戶發生竊案，警方立即前往現場，而於向被害人了解案情後，得知系竊賊侵入住宅竊盜，在遭屋主發現後，倉促從2樓跳樓逃逸。

殷士詠警員向屋主詢問案情時，女屋主指稱，他返家一入門，驚見屋內客廳有一陌生男子，而該男子見她返家後，便驚慌失措的跑向二樓，由於女屋主不敢獨自一人上二樓查看，因此立即向警方報案，請求警方協助，而經員警到場後，該名陌生男子已倉惶從二樓跳樓逃逸。

員警隨即調閱附近監視器，並發現該名竊嫌從被害人房屋二樓跳下至一樓，但因雙腿受傷而癱坐於騎樓下，隨後再自行撥打計程車車行電話，待計程車前來後，該名竊嫌便以爬行方式上計程車逃逸。

殷員發現該部計程車為轄區內車行所有之計程車，便撥打電話向車行老闆詢問該名陌生男子前往何處就醫，車行老闆說將該名陌生男子載往台中榮總嘉義分院就醫，警員殷士詠聽狀，馬上前往台中榮總嘉義分院追查該名竊嫌。

殷員至台中榮總嘉義分院急診室後，即詢問護理師是否有雙腿受傷之病患至醫院就醫，護理人員向警方指稱，當時有二位雙腿受傷之病患至急診室就醫，而警方藉由監視器畫面認出竊嫌，而於案發一小時內查獲嫌疑人，全案警方依規定函送嘉義地檢署偵辦。

關鍵字水上派出所台中榮總
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