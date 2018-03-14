行竊失風摔傷腿　爬行就醫仍被逮

嘉義縣警察局水上分局水上派出所警員殷士詠於13日下午執行巡邏勤務時，突接獲嘉義縣水上鄉水上村店興街住戶報案指出該戶發生竊案，警方立即前往現場，而於向被害人了解案情後，得知系竊賊侵入住宅竊盜，在遭屋主發現後，倉促從2樓跳樓逃逸。

殷士詠警員向屋主詢問案情時，女屋主指稱，他返家一入門，驚見屋內客廳有一陌生男子，而該男子見她返家後，便驚慌失措的跑向二樓，由於女屋主不敢獨自一人上二樓查看，因此立即向警方報案，請求警方協助，而經員警到場後，該名陌生男子已倉惶從二樓跳樓逃逸。

員警隨即調閱附近監視器，並發現該名竊嫌從被害人房屋二樓跳下至一樓，但因雙腿受傷而癱坐於騎樓下，隨後再自行撥打計程車車行電話，待計程車前來後，該名竊嫌便以爬行方式上計程車逃逸。