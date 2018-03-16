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工具機業者聯合助攻　量測技術拚世界第一

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/16 11:37
▲五軸光學式檢測系統。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）
▲五軸光學式檢測系統。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）

虎尾科大精密機械技術中心長期深耕「雷射五軸量測技術」，目前離線式雷射五軸量測儀器產品已運用於工具機產業。此技術適用於8種主流控制器，並已測試超過3萬台，風行台、日、英、美、德及大陸。該團隊目前正致力於將傳統離線式檢測儀器升級為線上式檢測儀器，預計短期內將此一頂尖技術再躍進成為國際領導性商品。

在整個創新技術發展曲線中還有商品化的挑戰，因此需結合工具機業者的力量，希望讓量測儀器成為台灣五軸工具機的標準配備，以提升台灣工具機競爭力。虎尾科大覺文郁校長提議建立共同開發機制，既能縮短產品開發時程更能滿足產業需求，故邀請業界先進共組「雷射五軸量測設備聯盟」，支持並協助線上檢測儀器商品化的共同開發。此想法立即得到業者認同，東台精機、百德機械、友嘉實業、永進機械、大立機器、發得科技、凱柏精機、台灣麗馳、和和機械、台灣瀧澤、嵐天自動化、永詮機械、嵩富機械廠、力得衛宇龍、喬崴進、力碩系統、孟德精密、上博科技和精機中心等19家廠商率先加入，尚有更多業者正在接洽。日本則有數家工具機大廠對此雷射五軸量測設備印象深刻，已持續排定測試。


▲虎尾科大覺文郁校長邀請業界先進，共組「雷射五軸量測設備聯盟」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）

我國機械業經過長期的努力耕耘，2017年的產值已突破兆元新台幣，出口值也有兩位數的成長，但國際競爭對手仍然強勁。因此國內工具機業者除了發展利基型產品，也在國機國造和智慧機械的政策鼓勵下投入五軸機跟複合機的開發。而要把這類機器做好，需要較高層次的量測設備和軟體人才，虎尾科大更有多項這種十年磨一劍的技術並將陸續推出，期待虎科大的頂尖技術成為業界最大助力。


▲工具機業者聯合助攻，量測技術拚世界第一。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）

關鍵字雷射五軸量測技術虎尾科大量測技術
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