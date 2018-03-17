嘉義市國民運動中心落成　回饋附近鄰里8折優惠

位於市立游泳池舊址之嘉義市國民運動中心，在市府團隊的努力之下，以最短的時間完工並開始試營運，並於16日上午舉行開幕記者會，這項興建總經費達新臺幣3億元，佔地4590平方公尺，規畫地上4層建築，樓地板面積約8,885平方公尺，緊鄰田徑場、網球場及體育館，是雲嘉南地區第一座國民運動中心，而且也是一座平價的國民運動中心。

嘉義市長涂醒哲表示，國民運動中心將提供一處全新、舒適的運動場所給市民朋友，國民運動中心是市府第一件統包重大建設案，從設計、施工建設、到營運一氣呵成，起始設計時就從使用者與營運需求切入，完全改善過去標案可能出現立意佳卻不合實際使用的問題，國民運動中心的落成，也代表著嘉義市綜合運動園區正式形成，無論晴雨市民運動都方便。