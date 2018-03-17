嘉義市國民運動中心落成　回饋附近鄰里8折優惠

位於市立游泳池舊址之嘉義市國民運動中心，在市府團隊的努力之下，以最短的時間完工並開始試營運，並於16日上午舉行開幕記者會，這項興建總經費達新臺幣3億元，佔地4590平方公尺，規畫地上4層建築，樓地板面積約8,885平方公尺，緊鄰田徑場、網球場及體育館，是雲嘉南地區第一座國民運動中心，而且也是一座平價的國民運動中心。
嘉義市長涂醒哲表示，國民運動中心將提供一處全新、舒適的運動場所給市民朋友，國民運動中心是市府第一件統包重大建設案，從設計、施工建設、到營運一氣呵成，起始設計時就從使用者與營運需求切入，完全改善過去標案可能出現立意佳卻不合實際使用的問題，國民運動中心的落成，也代表著嘉義市綜合運動園區正式形成，無論晴雨市民運動都方便。
國民運動中心擁有多元的運動設施，包括溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球場、撞球場、韻律教室、體適能中心、戶外攀岩場等，其中運動中心一樓設有25公尺室內溫水游泳池，並附設SPA水療池、烤箱、蒸氣室、熱水池、冰水池與兒童戲水區，另有室內攀岩場提供上攀與抱石體驗；二樓為綜合球場、桌球區、兒童遊戲室，規格為兩面籃球場並採用浮式木地板，另設撞球場與飛輪教室；三樓為桌球室與韻律教室、飛輪教室，其韻律教室採用浮式木地板與落地鏡面並備有音響設備；四樓為TRX教室、八面羽球場與體適能中心，體適能中心約140坪，規畫伸展區、多功能心肺區與自由重訓區；而且鄰近國民運動中心的興業東路及體育路交叉口也規畫一處停車場，提供86個以上的停車位，讓來運動的市民更方便停車。
國民運動中心為了提供更優質的服務，特別在正式營運之前，準備試營運活動，從3月24日至30日，有7天時間試營運，早上8時至晚上8時進場免費使用設施、提供多項免費體驗課程，一方面讓市民朋友體驗、熟悉場館內所有設備，也讓營運人員調整各項細節符合市民朋友的高度期待；而在3月30日試營運結束後，31日中心內部將進行檢討休館，並於4月1日早上6點正式營運，每日營運時間自早上6點至晚上10點，屆時將提供予市民朋友優質的運動體驗環境，共享國民運動中心落成的甜美果實，而為回饋附近鄰里，新開里、芳草里、短竹里、朝陽里、宣信里、芳安里等六里里民，使用體適能和泳池全票將以8折優惠。