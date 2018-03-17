何謂乾淨的煤　徐國勇：有燒過木炭就知道

環保署通過深澳電廠環評案，引外界關注，行政院長賴清德稱發電廠所用的煤是乾淨的煤，設備是超超臨界的機組，但遭質疑何謂「乾淨的煤」，對此，行政院發言人徐國勇今（17）日表示，所謂「乾淨的煤」，就是指含硫量低而高熱量的「無煙煤」，「大家有燒過木炭就知道」，澄清「乾淨的煤」並不是賴院長自己發明的。

賴清德在立法院受訪則說，深澳火力發電廠所用的煤是「乾淨的煤」，設備是超超臨界的機組，這樣的發電，汙染量跟天然氣的差不多，同時力挺詹順貴，是以律師、環保專業、社會運動的良心來支持環評。

不過「乾淨的煤」隨即遭外界質疑是否真有此說，甚至有網民嘲諷，其他人用的煤是「不乾淨的煤」，民進黨用的煤才是「乾淨的煤」。

對於外界質疑的說法，徐國勇指出，煤炭有分很多種等級，有一般煤、亞煙媒、無煙煤等，而所謂「乾淨的煤」就是在指高等級的無煙煤，具有含硫量低而高熱量的特性，而次等級的則為亞煙媒；目前台電所使用的煤炭至少都是亞煙媒以上的等級。

徐國勇說，大家有燒過木炭都知道，有些木炭燒起來就會有一堆黑煙，但有些高品質的木炭，燒起來則一點煙都沒有，換句話說，含硫量越低，單位熱量越高，煤炭就會越乾淨。

徐國勇強調，深澳電廠所使用的就是最高等級的無煙煤，而且現在的煤炭要燃燒之前，會再經過去琉化的專業技術處理，所以對於環境的衝擊自然就會下降許多。