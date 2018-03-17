NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈認愛草莓姐姐！香蕉哥哥赴沖繩閃婚陽岱鋼受傷？　首打席被三振就退場理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

何謂乾淨的煤　徐國勇：有燒過木炭就知道

記者江昱逵／台北報導2018/03/17 12:45
▲行政院發言人徐國勇17日表示，煤炭有分等級，而所謂的無煙煤就屬於「乾淨的煤」，有燒過木炭的人都知道。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.15）
▲行政院發言人徐國勇17日表示，煤炭有分等級，而所謂的無煙煤就屬於「乾淨的煤」，有燒過木炭的人都知道。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.15）

環保署通過深澳電廠環評案，引外界關注，行政院長賴清德稱發電廠所用的煤是乾淨的煤，設備是超超臨界的機組，但遭質疑何謂「乾淨的煤」，對此，行政院發言人徐國勇今（17）日表示，所謂「乾淨的煤」，就是指含硫量低而高熱量的「無煙煤」，「大家有燒過木炭就知道」，澄清「乾淨的煤」並不是賴院長自己發明的。

環保署日前審查「深澳燃煤電廠擴建案」環境影響差異分析，環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，通過宜蘭深澳電廠的環評案，引發社會軒然大波，宜蘭縣代理縣長陳金德說不能接受，國民黨團也在總質詢時占領主席台，要求「重啟環評，詹順貴下台。」

賴清德在立法院受訪則說，深澳火力發電廠所用的煤是「乾淨的煤」，設備是超超臨界的機組，這樣的發電，汙染量跟天然氣的差不多，同時力挺詹順貴，是以律師、環保專業、社會運動的良心來支持環評。

不過「乾淨的煤」隨即遭外界質疑是否真有此說，甚至有網民嘲諷，其他人用的煤是「不乾淨的煤」，民進黨用的煤才是「乾淨的煤」。

對於外界質疑的說法，徐國勇指出，煤炭有分很多種等級，有一般煤、亞煙媒、無煙煤等，而所謂「乾淨的煤」就是在指高等級的無煙煤，具有含硫量低而高熱量的特性，而次等級的則為亞煙媒；目前台電所使用的煤炭至少都是亞煙媒以上的等級。

徐國勇說，大家有燒過木炭都知道，有些木炭燒起來就會有一堆黑煙，但有些高品質的木炭，燒起來則一點煙都沒有，換句話說，含硫量越低，單位熱量越高，煤炭就會越乾淨。

徐國勇強調，深澳電廠所使用的就是最高等級的無煙煤，而且現在的煤炭要燃燒之前，會再經過去琉化的專業技術處理，所以對於環境的衝擊自然就會下降許多。

關鍵字乾淨的媒深澳電廠徐國勇賴清德無煙煤
府調查閣員騷擾案　周玉蔻感謝總統

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan