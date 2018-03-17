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綠意盎然少汙染　嘉義市親子植樹增健康

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/17 21:35
▲黃妙修處長（左2）與涂醒哲市長(右2)，一起植栽種樹。（圖／記者郭政隆攝影2018.3.17）
▲黃妙修處長（左2）與涂醒哲市長(右2)，一起植栽種樹。（圖／記者郭政隆攝影2018.3.17）

林務局嘉義林區管理處、嘉義市政府17日上午於嘉義市都會公園舉辦「抵嘉作夥種樹仔」植樹活動，除了體驗植樹及闖關拿獎品，嘉義林管處提供桂花贈送民眾栽植，捐2張發票贈1株苗木，每人限領2株，另外還有林業試驗所中埔研究中心人員為老樹修枝護樹，為「嘉己」的城市森林增添綠意。

嘉義林管處處長黃妙修表示，在都市發展快速下，城市森林具有調節都市微氣候，減少二氧化碳、雨水逕流，並減輕都市排水系統負擔，走在城市森林內，還能感受樹木淨化的空氣，增進身心健康，讓現代人忙碌生活中，擁有一片舒緩放鬆的綠地。因此，藉活動種下樹苗讓都會公園添綠意，同時提升嘉市生活好品質。

黃妙修指出，全世界有55%的人住在城市，台灣是75%，嘉義市人口密度更高，僅次於台北市，今天相揪大家種樹、護樹，促進公園綠地，增進民眾健康，讓嘉義市擁有青青草地，藍藍的天。

嘉義市長涂醒哲也強調，植樹造林可過濾空氣中的汙染源達7成，也就是說，植樹可以減碳，還可減少PM2.5，植樹護林可減少PM2.5危害，103年度嘉義市PM2.5濃度34.7微克，是全國空氣品質最糟糕的縣市；經過三年多的積極努力，我們減量PM2.5，是全國最高，104到106年的PM2.5年均值共減少了9.7微克，由環保團體換算，嘉義市民平均可以多活190天以上。

今日活動由東吳附設幼兒園表演精采節目揭開序幕，現場並由嘉義市童軍會引導親子植樹，而在嘉義林區管理處植樹達人教導大家種樹、護樹的絕竅解說後，隨即展開親子共同種桂花，大手覆土小手澆水，活動十分溫馨；活動會場同時設有政令宣導，主題有短期經濟林及外來入侵種植物防治、國產材推廣、聯手再現台灣原生綠、愛林保林護林宣導、生物多樣性保育宣導、動保宣導、水土保持等，另外，現場贈送桂花500株，在1小時內迅速被大家拿著發票「下架」完成。

關鍵字林務局嘉義林區管理處嘉義市政府涂醒哲
植樹月推廉政　嘉義地院與民接觸黃金大天團　糯米文化風味坊相見歡

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