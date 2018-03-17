三月黃花瘋市集　八掌溪畔尋寶趣

花期短且不定時的黃金風鈴木，在盛開的十多天後，花期都已凋零的差不多了，雖然花期已進入尾聲，但在八掌溪右岸、軍輝橋旁的吳鳳堤防上，仍有熱鬧的小農市集，民眾趁著風和日麗周休假期，走一趟小農市集，不但可以休閒散散心，也可能會有意想不到的驚奇收穫。
八掌溪畔的小農市集中，召集了40攤友善小農、10攤手作創意，活動從11時開始就吸引大批民眾到現場尋寶，一般在市面上看不到的產品，因為是友善作物，在市集裡更受消費者青睞；嘉義市長涂醒哲與其夫人，在17日下午也參觀並品嘗友善市集裡的在地美食，涂醒哲夫婦更在風鈴木美景與往來人潮襯托下，隨著樂音高歌，現場陷入歌聲繚繞與眾人陶醉的氛圍。
涂醒哲表示，他當市長的三年多來，就覺得嘉義人很幸福，能享有八掌溪畔與黃金風鈴木美景。每年三月黃金風鈴木在八掌溪沿岸盛開，今日結合音樂、市集、黃金風鈴木、八掌溪畔、導覽、手作、小農等元素，吸引市民與許多外地人前來一探究竟；涂醒哲也指出，為了推廣八掌溪畔觀光，不久之後嘉義市第一座單塔斜張橋將在道將圳附近完工，橋體以諸羅樹蛙發想，橋塔以葉脈呈現，完工後可以重現以前的八掌溪「鷺橋觀浪」美景。
今天擺攤的友善小農市集，明天同一時間也會在此擺攤，這些攤位有當季健康安全的農產品、特色手作雜貨、好喝的咖啡、茶及書籍……等，歡迎大家可以多多捧場，希望藉由這次的市集活動，呼籲大家一起支持友善土地、友善環境，並重視食的安全；而在今天活動中也特別邀請到歌手高閑至及台語創作、農業土地歌手-農村武裝青年樂團、原住民歌手達卡鬧，這些歌手樂團同樣對於土地環境非常重視，大家可以從他們的歌聲當中感受得到。