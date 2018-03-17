三月黃花瘋市集　八掌溪畔尋寶趣

花期短且不定時的黃金風鈴木，在盛開的十多天後，花期都已凋零的差不多了，雖然花期已進入尾聲，但在八掌溪右岸、軍輝橋旁的吳鳳堤防上，仍有熱鬧的小農市集，民眾趁著風和日麗周休假期，走一趟小農市集，不但可以休閒散散心，也可能會有意想不到的驚奇收穫。

八掌溪畔的小農市集中，召集了40攤友善小農、10攤手作創意，活動從11時開始就吸引大批民眾到現場尋寶，一般在市面上看不到的產品，因為是友善作物，在市集裡更受消費者青睞；嘉義市長涂醒哲與其夫人，在17日下午也參觀並品嘗友善市集裡的在地美食，涂醒哲夫婦更在風鈴木美景與往來人潮襯托下，隨著樂音高歌，現場陷入歌聲繚繞與眾人陶醉的氛圍。