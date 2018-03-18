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道濟春暖助弱勢　愛心關懷共善舉

記者郭政隆／嘉義報導2018/03/18 17:31
▲慈善會熱心公益的志工，共同關懷社會中邊緣弱勢民眾。（圖／記者郭政隆攝影2017.3.18）
▲慈善會熱心公益的志工，共同關懷社會中邊緣弱勢民眾。（圖／記者郭政隆攝影2017.3.18）

農曆二月二日為台灣傳統宗教之濟公禪師誕辰日，嘉義奉天宮濟公廟道濟慈善會為發揚濟公之慈愛濟世精神，每年都會在這慶典當日放物資給邊緣弱勢的家庭，今年仍依往例於18日上午在嘉義奉天宮濟公廟廣場舉行「道濟春暖」送物資慈善活動，發放500份內有白米、牙膏、韓國麵、關廟麵、油、鹽、糖等物資及禮券來照顧弱勢民眾。

嘉義水上奉天宮濟公廟道濟慈善會成立於民國八十年，由一群熱心於慈善公益活動的志工組成，會員有一千多人，遍及全省各地及各行各業，為關懷社會中邊緣弱勢民眾，該會年年均辦理「道濟春暖」送物資、「清寒獎學金」、「急難救助」等三項主要工作。

新任慈善會理事長鍾文芳表示，此項善舉活動，除了物資濟助社會上弱勢邊緣戶外，也希望發揮濟公活佛禪師其「慈悲為懷」濟世精神，藉以喚起社會群體的力量來共同幫助這些社會上無法獲得政府政策妥善照顧的弱勢百姓，讓更多人感受到人間的溫暖，社會的溫馨。

現場活動除有嘉聯實業、升誠公司以及所有社會善心人士慷慨解囊捐贈物資及捐款共襄盛舉外，還有嘉義市理容業「髮魅空間」團隊、嘉義市經絡學研究協會及展望醫事檢驗所等團體及志工們於現場幫忙義剪、經絡按摩及免費量血壓、血糖、健康宣導等，讓活動更為活絡及多元化。

關鍵字濟公禪師嘉義奉天宮濟公廟道濟慈善會
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