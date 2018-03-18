道濟春暖助弱勢　愛心關懷共善舉

農曆二月二日為台灣傳統宗教之濟公禪師誕辰日，嘉義奉天宮濟公廟道濟慈善會為發揚濟公之慈愛濟世精神，每年都會在這慶典當日放物資給邊緣弱勢的家庭，今年仍依往例於18日上午在嘉義奉天宮濟公廟廣場舉行「道濟春暖」送物資慈善活動，發放500份內有白米、牙膏、韓國麵、關廟麵、油、鹽、糖等物資及禮券來照顧弱勢民眾。

嘉義水上奉天宮濟公廟道濟慈善會成立於民國八十年，由一群熱心於慈善公益活動的志工組成，會員有一千多人，遍及全省各地及各行各業，為關懷社會中邊緣弱勢民眾，該會年年均辦理「道濟春暖」送物資、「清寒獎學金」、「急難救助」等三項主要工作。