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桃市捷運工程局揭牌　打造北北桃一小時生活圈

記者李春台／桃園報導2018/03/19 15:22
▲「桃園市政府捷運工程局」，編列105名人力，全力執行桃園三心六線的捷運建設。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.19）
▲「桃園市政府捷運工程局」，編列105名人力，全力執行桃園三心六線的捷運建設。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.19）

桃園市正式邁入「捷運時代」！市長鄭文燦今（19）日上午出席「桃園市政府捷運工程局」揭牌典禮，將原本交通局轄下的「捷運工程處」擴編升格為「桃園市政府捷運工程局」，編列105名人力，全力執行桃園三心六線的捷運建設。

鄭文燦表示，軌道建設為時代需求，而且直接影響民眾通勤的便捷性，桃園先在101年7月1日在交通局轄下編列19人，成立軌道建設科籌建規劃，接續又於104年4月1日成立「捷運工程處」二級機關，將人員擴編為90人。目的在加速推動捷運建設，而市府推動桃園區軌道建設的擘畫緊鑼密鼓，更陸續引進捷運工程背景優秀人才投入。而為了讓市民同步了解桃園軌道建設的規劃與施作，亦在107年初開始活化桃園鐵道舊倉庫，將其改建為桃園軌道願景館，呈現桃園軌道過去、現在及未來的面貌。

鄭文燦說，軌道建設是未來桃園市公共建設的主要重點，在積極向行政院爭取的「前瞻基礎建設計畫」中，桃園市獲得30年來最大的預算支持，納入前瞻軌道計畫三項包括：桃園鐵路地下化、捷運綠線及中壢延伸線，使桃園市政府更得以順利推動相關軌道建設，除能大幅提升國家競爭力外，亦將實現桃園市民長久的願景。故在107年3月15日將捷運工程處改制為「桃園市政府捷運工程局」編列105名人力，全力執行桃園三心六線的捷運建設。


▲桃園捷運三心六線路網圖。（圖／桃園市政府捷運工程局提供 , 2018.03.19）

隨著桃園機場捷運通車、桃園鐵路地下化定案、捷運綠線動工在即，桃園的都會區捷運系統已全面啟動「現在進行式」，未來還將透過機場捷運、捷運綠線、中壢延伸線、捷運棕線、三鶯線延伸八德段及大溪延伸線等「六線」與臺鐵地下化工程串聯環狀軌道系統，並連結航空城、桃園、中壢等「三心」，軌道路網將廣布於人口密集的都會核心區，形成便捷的北北桃捷運路網，未來桃園捷運及鐵路地下化將與臺北市、新北市銜接，形成一小時生活圈，屆時，將大幅提升市民的生活機能與品質。

新任捷運工程局局長陳文德是中央大學土木系碩士，歷任工務局副局長、交通局副局長，現任經濟發展局副局長，將陞任技監並代理捷運工程局局長。鄭文燦說，他的資歷完整，工程經驗豐富，而且思慮周延，行事穩重，溝通能力良好，相信他能承擔起建構大桃園捷運路網的重責大任，帶領捷運工程局用穩健的步伐完成每一項工程，讓桃園邁入捷運新時代。


▲鄭文燦：未來桃園捷運及鐵路地下化將與臺北市、新北市銜接，形成一小時生活圈，屆時，將大幅提升市民的生活機能與品質。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.19）

關鍵字桃園市捷運工程局鄭文燦三心六線陳文德
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