再度打臉！台南強震善款使用曝光　根本沒補助產業

「花蓮震災善款監督與管理委員會」第 2 次會議記錄指出， 20 億元的花蓮強震善款，竟有高達 8 億元擬挪用在「產業紓困」，引發外界撻伐，捐款者紛紛提出要退回款項。對此，花蓮震災善款監督與管理委員會召集人張善政曾表態，善款補助產業並非第一次，直指過去台南強震、高雄氣爆也曾捐助產業，言論一出引發熱議，不過證據曝光卻打臉此一說法。

花蓮大地震後，各地善心人士響應救災紛紛捐款，善款總額高達 20 億元，如今卻遭質疑有 8 億元擬用來補貼花蓮石材及觀光產業，引發各界不滿，質疑這樣的善款使用有違當初善心人士的捐款心意，紛紛提出申請退款。