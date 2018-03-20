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再度打臉！台南強震善款使用曝光　根本沒補助產業

生活中心／綜合報導2018/03/20 10:41
▲網路上針對花蓮震災善款使用有疑慮，甚至有人要求退款，花蓮縣長傅崐萁及花蓮縣政府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會召集人張善政親上火線說明。（圖／記者鄭志宏攝）
▲網路上針對花蓮震災善款使用有疑慮，甚至有人要求退款，花蓮縣長傅崐萁及花蓮縣政府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會召集人張善政親上火線說明。（圖／記者鄭志宏攝）

「花蓮震災善款監督與管理委員會」第 2 次會議記錄指出， 20 億元的花蓮強震善款，竟有高達 8 億元擬挪用在「產業紓困」，引發外界撻伐，捐款者紛紛提出要退回款項。對此，花蓮震災善款監督與管理委員會召集人張善政曾表態，善款補助產業並非第一次，直指過去台南強震、高雄氣爆也曾捐助產業，言論一出引發熱議，不過證據曝光卻打臉此一說法。

花蓮大地震後，各地善心人士響應救災紛紛捐款，善款總額高達 20 億元，如今卻遭質疑有 8 億元擬用來補貼花蓮石材及觀光產業，引發各界不滿，質疑這樣的善款使用有違當初善心人士的捐款心意，紛紛提出申請退款。

花蓮縣長傅崐萁昨（ 19 ）日聲明，若捐款者對花蓮善款使用分配有疑慮，可致電社會處，確認善款明細後可申請退款；張善政卻爆出「補助受災產業不是第一次」，讓民眾相當錯愕，也引發眾多反彈聲浪。

張善政宣稱，過去的台南大地震、高雄氣爆所得捐款流向也都包含補助產業，和這次花蓮大地震的差別只在於比例沒有 40 ％那麼高。此言一出，遭網友批為強詞奪理，這種做法根本是濫用大家的愛心，質問「這樣以後誰敢捐？」

台南、高雄兩縣市政府也立即提出證據打臉，根據統計，台南大地震所得 43 億 690 萬元善款，目前已使用 23 億左右，且「全用在受災戶上」，包括大樓重建、房屋修繕、災民死亡慰問金、傷者慰問與照顧、安遷救助、教育扶助、租屋補助等，無半毛用於補助產業；高雄市政府也指出， 2014 年高雄氣爆發生後，市府總計收到 45 億 6 千多萬的善款，非指定用途捐款核定計畫 41 億元左右，使用細節、進度都公開透明化，清楚公布在「 81 石化氣爆善款資訊網」上，每一筆款項使用都經過嚴格評估審查。

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