高樓跌落喊救命　醉男命大卡雨棚

嘉義市八掌派出所員警於日前執行巡邏勤務時，接獲通報指稱，轄區興業西路上的一棟大樓裡有聽到一聲巨響後，並且聽到有微弱的呼救聲，警消人員到達現場後，發現有一名男子應是在屋內飲酒後到陽台處抽菸，而身體重心不穩的由11樓住處陽台跌落到大樓8樓遮雨棚上，所幸男子跌落時有遮雨棚擋住才不至於直接掉落1樓水泥地面上，否則後果恐不堪設想，經警消救援人員緊急救援後，安全保護住男子寶貴性命。
八掌派出所所長吳政緯指出，該所巡佐郭振全、警員林韋志、謝凱丞，日前執行巡邏勤務時，接獲通報有民眾報案稱，興業西路360-1號大樓內有聽到一聲巨響及呼喊微弱的救命聲，警方獲報後立即通知線上巡邏警力趕赴處理，同時通報消防局派遣消防救護車及救護人員緊急到達現場協助救援，當警消人員抵達現場後，發現有一名男子疑似酒醉而致身體重心不穩的由大樓住處11樓的陽台處掉落屋外，經大樓住戶及管理員帶領警消救援人員循呼救聲找尋，終於在大樓屋外的8樓遮雨棚上看到有一名男子平躺在8樓陽台處呼救，經緊急破門進入搶救，順利將該名不慎摔落男子成功救援送醫。
警方表示，該名意外摔落陽台的38歲陳姓男子，事發當日在家中小酌了幾杯後，想到到屋外陽台處抽菸，竟一不留神而重心不穩失足從11樓住處陽台跌落屋外，幸好大樓8樓陽台處有增設突出的遮雨棚，男子跌落時就這麼的被遮雨棚緩衝撞擊而救了一命，讓陳男不至於直接掉到1樓水泥地面上，否則後果恐不堪設想，實在是不幸中的大幸。
警消救援人員將男子救援後，隨即施以傷病患緊急救護檢查，還好陳男尚能清楚回答，警消救援人員於將男子抬上救護擔架後遂緊急將他載送醫院就醫，於救援過程中，民眾見警消救援人員安全的將男子成功搶救後，皆拍手叫好，警消救援人員於將男子交由隨同到達醫院的家人照顧後，男子家屬不斷地向救援的警消人員表達感激，成功化解了一場失足驚魂記事。