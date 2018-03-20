高樓跌落喊救命　醉男命大卡雨棚

嘉義市八掌派出所員警於日前執行巡邏勤務時，接獲通報指稱，轄區興業西路上的一棟大樓裡有聽到一聲巨響後，並且聽到有微弱的呼救聲，警消人員到達現場後，發現有一名男子應是在屋內飲酒後到陽台處抽菸，而身體重心不穩的由11樓住處陽台跌落到大樓8樓遮雨棚上，所幸男子跌落時有遮雨棚擋住才不至於直接掉落1樓水泥地面上，否則後果恐不堪設想，經警消救援人員緊急救援後，安全保護住男子寶貴性命。

八掌派出所所長吳政緯指出，該所巡佐郭振全、警員林韋志、謝凱丞，日前執行巡邏勤務時，接獲通報有民眾報案稱，興業西路360-1號大樓內有聽到一聲巨響及呼喊微弱的救命聲，警方獲報後立即通知線上巡邏警力趕赴處理，同時通報消防局派遣消防救護車及救護人員緊急到達現場協助救援，當警消人員抵達現場後，發現有一名男子疑似酒醉而致身體重心不穩的由大樓住處11樓的陽台處掉落屋外，經大樓住戶及管理員帶領警消救援人員循呼救聲找尋，終於在大樓屋外的8樓遮雨棚上看到有一名男子平躺在8樓陽台處呼救，經緊急破門進入搶救，順利將該名不慎摔落男子成功救援送醫。