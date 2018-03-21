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軍武》發展觀光　烏打拋基地變身航空城

記者呂炯昌／曼谷報導2018/03/21 09:00
▲泰國海軍除役的AV-8S攻擊機陳列於烏打拋國際機場前，目前烏打拋機場仍是軍民合用機場。（圖／記者呂炯昌攝)
▲泰國海軍除役的AV-8S攻擊機陳列於烏打拋國際機場前，目前烏打拋機場仍是軍民合用機場。（圖／記者呂炯昌攝)

台灣有將桃園基地廢除，改建成桃園航空城計畫。在泰國，也將原本軍方使用的烏打拋國際機場升級，變身成為航空城，希望透過航班增加，能夠提升觀光重鎮芭達亞（Pattaya）的遊客人數，增加觀光收入。

烏打拋國際機場位於曼谷市東南郊羅勇市（Rayong），面向泰國灣（Gulf of Thailand），距曼谷市區約 190 公里，與泰國最知名的渡假勝地芭達亞僅約 40 公里之遙，是進出芭達亞最近的門戶。事實上，烏打拋國際機場是座軍民合用的機場，建於 1965 年，正式名稱為烏打拋泰國皇家海軍航空站( U-Tapao Royal Thai Naval Airfield )，跑道長達 3500 公尺，主要是為容納大型運輸機、轟炸機在此地起降之用。

在越戰期間，美軍B-52轟炸機從烏打拋基地起飛，轟炸北越目標。2架從烏打拋基地起飛的美軍B-52D轟炸機，更曾擊落北越米格機。南越首都西貢在1975年4月30日輪陷，西貢淪陷前後幾天，許多南越飛行員駕駛軍機逃往烏打拋基地。越戰結束後，成為泰國空軍基地迄今。


▲越戰期間，2架從烏打拋基地起飛的美軍B-52D轟炸機，曾擊落北越空軍米格機。（圖／美國空軍)

隨著芭達亞渡假勝地逐漸打開知名度，泰國政府在 1990 年代也嘗試開放本場以縮短旅客透過泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）轉陸運的時間。目前包括卡達航空( Qatar Airways）、亞洲航空( AirAsia )都有固定飛往烏打拋機場的班機。泰國政府官員表示，2017 年烏打拋機場旅客人數達到 100 萬人，預估今年旅客人數至少能增加一倍。

除了升級機場航廈、道航設施外，泰國交通部在 2015 年宣布，計劃將烏達拋機場發展成為泰國服務曼谷的第 3 座商務國際機場機場，同時計劃興建機場輕軌快線（Airport Link)，將烏達拋機場與曼谷廊曼國際機場、素旺納普機場實現互聯互通。


▲卡達航空每個星期有4班執飛烏打拋機場班機。（圖／記者呂炯昌攝 )

關鍵字烏打拋機場越戰泰國b-52
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